خلافات عائلية تنتهي بفاجعة.. فتاة تنهي حياتها في طما بسوهاج

شهدت قرية الحلفا التابعة لمجلس قروي الرياينة بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، بعدما أنهت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا حياتها، بتناول مادة سامة، عبارة عن "سُم فئران".

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطارًا يفيد بوصول فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا إلى مستشفى طما المركزي، في حالة إعياء شديد، عقب تعرضها لتسمم نتيجة تناولها سُم فئران، وذلك على خلفية خلافات عائلية، بحسب ما توصلت إليه التحريات الأولية.

وعلى الفور، تم التعامل مع الحالة داخل المستشفى، ومحاولة تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لإنقاذ حياتها، إلا أن حالتها الصحية تدهورت، لتفارق الحياة داخل المستشفى.

وبالفحص والتحري، تبين أن الفتاة تقيم بقرية الحلفا التابعة لمجلس قروي الرياينة بدائرة مركز طما، وأنها تعرضت لحالة تسمم عقب تناولها مادة سامة، عبارة عن سم فئران، فيما أشارت التحريات الأولية إلى أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات عائلية.

وتم إخطار الجهات المختصة بالواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في ملابسات الواقعة.

وتواصل جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على جميع تفاصيل الواقعة، وبيان أسباب وملابسات وفاة الفتاة، والتأكد من حقيقة ما توصلت إليه التحريات الأولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.