خلال 12 ساعة.. إجراء 140 جراحة مياه بيضاء للقضاء على قوائم الانتظار بجامعة سوهاج

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء علي قوائم الانتظار، أطلقت كلية الطب البشري بالجامعة قافلة متخصصة لجراحات المياه البيضاء بقسم طب وجراحة العيون، تم خلالها إجراء 140 عملية جراحية على مدار ١٢ ساعه.

وذلك ضمن مبادرة "عينيك في عينيا"، لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني لأهالي قرى ومراكز محافظة سوهاج، مع نشر الوعي بأهمية الوقاية والعناية بصحة العين.

ماذا حدث؟

وذلك بجهود الكلية لتوفير خدمات علاجية متخصصة للمرضى، مؤكدًا جاهزية الأطقم الطبية والإمكانات اللازمة لإجراء العمليات، وفق أعلى معايير الجودة والرعاية الطبية.

وأشار الدكتور محمد عبد الغفار، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن المبادرة تمثل نموذجًا للتعاون بين الجامعة والقطاع الدوائي في دعم المنظومة الصحية، من خلال القوافل الطبية المتخصصة التي تشمل الكشف المبكر عن أمراض العيون وتقديم الخدمات العلاجية والجراحية بالمجان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور الأحمدي حمد السمان، رئيس قسم طب وجراحة العيون، أن جميع الحالات خضعت للفحوصات والتقييم الطبي اللازم قبل إجراء الجراحات، مشيرًا إلى أن العمليات تمت بواسطة الفريق الطبي بالقسم، في إطار حرص الكلية على تقديم خدمة طبية متكاملة للمرضى.