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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 264 كجم لحوم ودواجن فاسدة خلال حملات مكبرة بحي شرق سوهاج

جانب من الحملة بسوهاج
جانب من الحملة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حي شرق سوهاج، حملة مكبرة بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومكتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة، ومباحث التموين، وذلك للتفتيش على مختلف القطاعات والأسواق والمحال التجارية بنطاق الحي تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومراقبة الأسعار والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ماذا حدث؟

وأوضح محمد القرم رئيس حي شرق سوهاج، أن الحملات أسفرت عن ضبط ومصادرة 153 كيلو جرامًا من لحوم الدواجن والكبدة الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي كانت معدة للتداول والبيع للمواطنين.

بالإضافة إلى ضبط ومصادرة 111 كيلو جرامًا من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 264  كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية المختصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة وسلامة السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين.

والتصدي لمحاولات الغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالأسعار، ومواجهة السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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