تأخير الساعة 60 دقيقة.. آخر أيام الصيف وبداية التوقيت الشتوي رسمياً

يبدأ العد التنازلي رسمياً لانقضاء فصل الصيف والانتقال المرتقب إلى التوقيت الشتوي 2026 في مصر، وذلك وفقاً لأحكام القانون المنظم للعمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي، ومع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، تزايدت معدلات البحث لمعرفة موعد تأخير الساعة 60 دقيقة رسمياً، ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ليتم بعدها تأخير العقارب ساعة كاملة عند منتصف الليل إيذاناً ببدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من الجمعة 30 أكتوبر.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026

يحدد القانون رقم 34 لسنة 2023 الخاص بتقرير نظام التوقيت الصيفي، موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بنهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

التوقيت الصيفي

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي خلال شهر أكتوبر 2026، على أن يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند الانتقال رسميًا إلى التوقيت الشتوي.

وكان العمل بالتوقيت الصيفي قد بدأ في مصر اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، ويستمر تطبيقه حتى الموعد المحدد قانونا في نهاية أكتوبر.

متى يتم تأخير الساعة في مصر 2026؟

وفقا للقواعد المنظمة للتوقيت الصيفي، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي.

التوقيت الشتوي

ومع اقتراب نهاية شهر سبتمبر، يتبقى نحو شهر على موعد تغيير الساعة، حيث يعود التوقيت إلى وضعه الشتوي، ويصبح المواطنون مطالبون بتأخير ساعاتهم ساعة كاملة في الموعد المحدد.

سبب تغيير الساعة يوم الجمعة

جاء اختيار يوم الجمعة لإجراء تغيير التوقيت باعتباره يوم إجازة رسمية في أغلب قطاعات الدولة، وهو ما يساهم في تقليل تأثير تغيير الساعة على مواعيد العمل والخدمات ووسائل النقل، كما يمنح المواطنين وقتا للتكيف مع التوقيت الجديد قبل بداية أسبوع العمل.

ضبط الساعة عند بدء التوقيت الشتوي

ـ عند حلول منتصف الليل في نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، يجب إرجاع الساعة 6 دقيقة.

ـ الساعة 12:00 منتصف الليل تصبح 11:00 مساءً.

- الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الحديثة غالبًا ما تعدل التوقيت تلقائيًا إذا كان خيار ضبط التاريخ والوقت تلقائيًا مفعلًا.

ضبط الساعة

- الساعات اليدوية والحائط والسيارات وبعض الأجهزة المنزلية التي تعتمد على الضبط اليدوي تحتاج إلى تعديلها بشكل مباشر.

كما يفضل مراجعة مواعيد الرحلات والحجوزات والاجتماعات والمنبهات، خصوصًا خلال الساعات الأولى من يوم الجمعة، لتجنب أي ارتباك ناتج عن تغيير التوقيت.

خطوات تعديل الساعة على الهواتف الذكية

هواتف الأندرويد

ـ الدخول إلى الإعدادات.

ـ اختيار "إعدادات إضافية" أو Additional Settings.

تعديل الساعة على الهاتف

خطوات تعديل الساعة على الهواتف الذكية

هواتف الأندرويد

ـ الدخول إلى الإعدادات.

ـ اختيار "إعدادات إضافية" أو Additional Settings.

هواتف iPhone

ـ فتح إعدادات الهاتف.

ـ اختيار "عام".

ـ "التاريخ والوقت".

ـ التبديل إلى التعيين تلقائيًا لتحديث الوقت تلقائيًا وفق التوقيت الشتوي.