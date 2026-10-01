قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كهرباء المسجد النبوي.. الإمارات تُدين استهداف الحوثي للمدينة المنورة
إثيوبيا تعلن دبلوماسيا مصريا «شخص غير مرغوب فيه».. وتطالبه بالمغادرة خلال 48 ساعة
طرحتها اليوم.. مدين يكشف تفاصيل تعاونه مع شيرين عبد الوهاب في أغنية «كان عندك كام سنة»
تداعيات حرب الحبوب والغاز.. كيف تؤثر الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر والعالم؟
آبل تسد ثغرة خطيرة في آيفون استغلت في هجمات شديدة التطور
قصر الطاهرة.. مقر إدارة معركة تحرير سيناء في أكتوبر 1973
السعودية تكشف تفاصيل الهبوط الاضطراري لطائرة فلاي دبي
باباك أمايان: ترامب لا يرى سببًا لتغيير استراتيجيته تجاه إيران
«صورة أطفال البحيرة توقف اجتماعات روما».. وزير الري يوجه بتحرك عاجل خلال 48 ساعة
أسعار السجائر الآن .. كليوباترا ومارلبورو وميريت (قائمة كاملة)
سعر الدولار اليوم.. ارتفاع جديد في 10 بنوك بنهاية التعاملات
الخمر وارتداء الذهب ونكاح المتعة في بداية الأمر كانوا حلالًا.. أزهري يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تأخير الساعة 60 دقيقة.. آخر أيام الصيف وبداية التوقيت الشتوي رسمياً

بداية التوقيت الشتوي رسمياً
بداية التوقيت الشتوي رسمياً
خالد يوسف

يبدأ العد التنازلي رسمياً لانقضاء فصل الصيف والانتقال المرتقب إلى التوقيت الشتوي 2026 في مصر، وذلك وفقاً لأحكام القانون المنظم للعمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي، ومع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، تزايدت معدلات البحث لمعرفة موعد تأخير الساعة 60 دقيقة رسمياً، ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ليتم بعدها تأخير العقارب ساعة كاملة عند منتصف الليل إيذاناً ببدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من الجمعة 30 أكتوبر.   

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026

يحدد القانون رقم 34 لسنة 2023 الخاص بتقرير نظام التوقيت الصيفي، موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بنهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

التوقيت الصيفي

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي خلال شهر أكتوبر 2026، على أن يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند الانتقال رسميًا إلى التوقيت الشتوي.

وكان العمل بالتوقيت الصيفي قد بدأ في مصر اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، ويستمر تطبيقه حتى الموعد المحدد قانونا في نهاية أكتوبر.

متى يتم تأخير الساعة في مصر 2026؟

وفقا للقواعد المنظمة للتوقيت الصيفي، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي.

التوقيت الشتوي

ومع اقتراب نهاية شهر سبتمبر، يتبقى نحو شهر على موعد تغيير الساعة، حيث يعود التوقيت إلى وضعه الشتوي، ويصبح المواطنون مطالبون بتأخير ساعاتهم ساعة كاملة في الموعد المحدد.

سبب تغيير الساعة يوم الجمعة

جاء اختيار يوم الجمعة لإجراء تغيير التوقيت باعتباره يوم إجازة رسمية في أغلب قطاعات الدولة، وهو ما يساهم في تقليل تأثير تغيير الساعة على مواعيد العمل والخدمات ووسائل النقل، كما يمنح المواطنين وقتا للتكيف مع التوقيت الجديد قبل بداية أسبوع العمل.

ضبط الساعة عند بدء التوقيت الشتوي

ـ عند حلول منتصف الليل في نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، يجب إرجاع الساعة 6 دقيقة.

ـ الساعة 12:00 منتصف الليل تصبح 11:00 مساءً.

- الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الحديثة غالبًا ما تعدل التوقيت تلقائيًا إذا كان خيار ضبط التاريخ والوقت تلقائيًا مفعلًا.

ضبط الساعة 

- الساعات اليدوية والحائط والسيارات وبعض الأجهزة المنزلية التي تعتمد على الضبط اليدوي تحتاج إلى تعديلها بشكل مباشر.

كما يفضل مراجعة مواعيد الرحلات والحجوزات والاجتماعات والمنبهات، خصوصًا خلال الساعات الأولى من يوم الجمعة، لتجنب أي ارتباك ناتج عن تغيير التوقيت.

خطوات تعديل الساعة على الهواتف الذكية

هواتف الأندرويد

ـ الدخول إلى الإعدادات.

ـ اختيار "إعدادات إضافية" أو Additional Settings.

تعديل الساعة على الهاتف

خطوات تعديل الساعة على الهواتف الذكية

هواتف الأندرويد

ـ الدخول إلى الإعدادات.

ـ اختيار "إعدادات إضافية" أو Additional Settings.

هواتف iPhone

ـ فتح إعدادات الهاتف.

ـ اختيار "عام".

ـ "التاريخ والوقت".

ـ التبديل إلى التعيين تلقائيًا لتحديث الوقت تلقائيًا وفق التوقيت الشتوي.

تأخير الساعة 60 دقيقة آخر أيام الصيف بداية التوقيت الشتوي العد التنازلي انقضاء فصل الصيف اقتراب نهاية شهر أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

جانب من الاجتماع اليوم

سجلوا الغياب واهتموا بالتقييمات وطبقوا لائحة الانضباط..تعليمات عاجلة لمديري المدارس اليوم

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط 6 من القائمين على صفحة «متصدقش»

الشفيقتين

حادث مأساوي في بلقاس.. مصرع طفلتين شقيقتين إثر سقوطهما من الطابق التاسع

ترشيحاتنا

مديحة حمدي

مديحة حمدي تكشف كواليس اكتشاف موهبة منى زكي

شيرين عبد الوهاب ومدين

بعد جينيس ريكورد.. مدين يجدد عن تعاونه مع شيرين عبد الوهاب في أغنية كان عندك كام سنة

مايا طلم

مايا طلم تنضم إلى أنطوني هوبكنز وآل باتشينو وجيسيكا ألبا وأندي جارسيا في بطولة الفيلم العالمي Maserati: The Brothers

بالصور

التعرض لتلوث الهواء يهدد صحة العين.. دراسة تكشف علاقته بأمراض خطيرة

تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين

نظام غذائي بسيط يخفف أعراض القولون العصبي.. اكتشف علاقته بحمية البحر المتوسط

كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟
كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟
كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع

طرق فعالة لعلاج جفاف اليدين.. كيفية ترطيب البشرة والتخلص من التشققات

جفاف اليدين
جفاف اليدين
جفاف اليدين

فيديو

صورة من حضور وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد