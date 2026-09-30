موعد التوقيت الشتوي 2026 .. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، وذلك بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وعند حلول منتصف الليل يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، بحيث تتحول الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساءً، وبذلك يبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي مع الساعات الأولى من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم للعمل بالتوقيت الصيفي في مصر.

ويأتي موعد التوقيت الشتوي 2026 مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، بالتزامن مع زيادة اهتمام المواطنين بمعرفة موعد تغيير الساعة وطريقة ضبط الهواتف والأجهزة الإلكترونية، خاصة أن تأخير الساعة 60 دقيقة يؤثر على المواعيد اليومية المرتبطة بالعمل والدراسة ووسائل النقل والخدمات المختلفة، بينما تقوم بعض الأجهزة المتصلة بالإنترنت بضبط الوقت تلقائيًا وفق إعداداتها.

واقرأ أيضًا:

متى يبدأ التوقيت الشتوي 2026 في مصر؟

ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ويبدأ التوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وذلك وفق الموعد المحدد قانونًا، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتتحول الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساءً.

وبذلك فإن يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 يمثل آخر أيام العمل بالتوقيت الصيفي، بينما يكون يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 هو أول أيام العمل بالتوقيت الشتوي، وهو ما يوضح أن عملية تغيير الساعة تتم في منتصف الليل الفاصل بين اليومين، وليس خلال ساعات النهار من يوم الجمعة.

متى يتم تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر؟

يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند حلول منتصف الليل في نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، فعندما تصل الساعة إلى 12:00 منتصف الليل، تتم إعادتها إلى 11:00 مساءً، وبذلك تبدأ مصر العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، وفق النظام المحدد في قانون التوقيت الصيفي.

ويعني هذا التغيير أن الساعة الرسمية ستعود ساعة واحدة إلى الوراء مقارنة بالتوقيت الصيفي، ولذلك يترقب المواطنون الموعد لمعرفة التوقيت الصحيح للمواعيد المرتبطة بالعمل والدراسة ووسائل النقل وغيرها من الأنشطة اليومية التي تعتمد على الساعة الرسمية للدولة.

لماذا يتم تغيير الساعة في مصر؟

يرتبط تطبيق التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي بالنظام القانوني المحدد لمواعيد تغيير الساعة في مصر، إذ يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل ويستمر حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، بينما تتم العودة إلى التوقيت المعتاد من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة عند انتهاء الفترة المحددة قانونًا.

ويستهدف نظام التوقيت الصيفي الاستفادة من ساعات النهار وترشيد استخدام الطاقة، بينما تأتي العودة إلى التوقيت الشتوي مع نهاية الفترة المحددة للعمل بالتوقيت الصيفي، وتتم من خلال إعادة الساعة 60 دقيقة إلى الوراء عند منتصف الليل.

لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة؟

جاء اختيار توقيت تغيير الساعة بحيث يبدأ التوقيت الشتوي مع يوم الجمعة، باعتباره يوم إجازة أسبوعية في معظم قطاعات الدولة، بما يقلل من تأثير تغيير التوقيت على انتظام العمل والخدمات، ويمنح المواطنين فرصة للتكيف مع الساعة الجديدة قبل بداية أسبوع العمل، وهو ما توضحه تقارير حديثة تناولت موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي في مصر.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة للمواطنين الذين ترتبط مواعيدهم اليومية بمواعيد العمل أو الدراسة أو الرحلات ووسائل النقل، إذ إن تأخير الساعة 60 دقيقة يجعل من الضروري التأكد من التوقيت بعد إجراء عملية التغيير، سواء يدويًا أو تلقائيًا بحسب إعدادات الجهاز المستخدم.

هل تضبط الهواتف الساعة تلقائيًا عند بدء التوقيت الشتوي؟

تقوم بعض الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المتصلة بالإنترنت بضبط الساعة والتاريخ تلقائيًا وفق إعدادات الجهاز وشبكة الاتصال، وفي حالة عدم إجراء التعديل تلقائيًا، يمكن للمستخدم ضبط الساعة يدويًا وفق التوقيت الجديد، مع ضرورة التأكد من إعدادات التاريخ والوقت قبل بدء المواعيد المرتبطة بالعمل أو الدراسة أو السفر.

وتتمثل أهمية مراجعة إعدادات الهاتف والحاسوب في تجنب وجود اختلاف بين الوقت الظاهر على الجهاز والتوقيت الرسمي المطبق في مصر، خصوصًا أن موعد الانتقال إلى التوقيت الشتوي يأتي مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 بعد تأخير الساعة عند منتصف الليل.

ما خطوات ضبط الساعة على التوقيت الشتوي 2026؟

إذا لم يضبط الهاتف أو الحاسوب الساعة والتاريخ تلقائيًا، يمكن الدخول إلى قائمة إعدادات الهاتف أو الحاسوب، ثم فتح إعدادات الساعة والوقت، وبعد ذلك اختيار تعديل الوقت والتاريخ، ثم ضبط الساعة وفق التوقيت الشتوي الجديد، مع مراعاة أن التغيير الرسمي يتم بتأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل في نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.

وتشمل الخطوات الواردة في النص الأصلي الدخول إلى قائمة إعدادات الهاتف أو الحاسوب، ثم فتح تطبيق الساعة والوقت، ثم الضغط على «Change Time and Date»، وبعد ذلك ضبط الساعة على 11 مساءً، وضبط اليوم ليكون الخميس 29 أكتوبر، مع التنبيه إلى أن هذا الضبط يعبّر عن لحظة الانتقال نفسها، بينما يبدأ التوقيت الشتوي رسميًا يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

ما الموعد الرسمي للتوقيت الشتوي 2026 في مصر؟

الموعد الرسمي هو الجمعة 30 أكتوبر 2026، بينما يتم تغيير الساعة عند منتصف الليل في نهاية الخميس 29 أكتوبر 2026، من خلال تأخيرها 60 دقيقة، لتتحول الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساءً، وبذلك يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر وفق الموعد المحدد قانونًا.

وتؤكد أحدث التغطيات المنشورة خلال اليومين الأخيرين أن الموعد المحدد للعودة إلى التوقيت الشتوي هو الجمعة 30 أكتوبر 2026، وليس الخميس 29 أكتوبر باعتباره يوم بدء التوقيت الجديد، إذ يمثل الخميس 29 أكتوبر آخر أيام التوقيت الصيفي، وتتم عملية تأخير الساعة عند منتصف الليل إيذانًا ببدء يوم الجمعة بالتوقيت الشتوي.