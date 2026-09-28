موعد التوقيت الشتوي 2026.. مواعيد غلق المحال والمطاعم رسميا

مع اقتراب تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر ، بدأت الدولة تطبيق قرار مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمولات في التوقيت الشتوي2026 والذي يطبق اعتباراً من الجمعة 25 سبتمبر، وبحسب قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، بدأ تطبيق المواعيد الشتوية اعتبارا من الجمعة 25 سبتمبر 2026، بعد انتهاء العمل بالمواعيد الصيفية.

مواعيد غلق المحلات والمولات في التوقيت الشتوي 2026



تبدأ المحال والمولات التجارية العمل وفق المواعيد الشتوية من الساعة 7 صباحا، ويكون موعد الغلق في الساعة 10 مساء خلال الأيام العادية.

ويمتد وقت الغلق ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، وكذلك في الإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق المحال والمولات في تمام الساعة 11 مساء، وتأتي مواعيد المحال والمولات كالتالي:

- فتح المحال والمولات: 7 صباحا.

- الغلق في الأيام العادية: 10 مساء.

- الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية: 11 مساء.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات في التوقيت الشتوي



تخضع المطاعم والكافيهات والبازارات لمواعيد مختلفة عن المحال التجارية، حيث يبدأ العمل من الساعة 5 صباحا ويستمر حتى الساعة 12 منتصف الليل في الأيام العادية.

ويتم مد موعد الغلق إلى الساعة 1 صباحا يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى الإجازات والأعياد الرسمية.

وتشمل هذه المواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات الموجودة داخل المولات التجارية.

كما تستمر خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية



تفتح الورش والأعمال الحرفية الموجودة داخل الكتل السكنية أبوابها في الساعة 8 صباحا، ويستمر العمل حتى الساعة 6 مساء.

وتوجد بعض الاستثناءات المرتبطة بطبيعة النشاط، ومن بينها «الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود»، وكذلك الورش التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين، وفقا للضوابط المنظمة.

متى ينتهى التوقيت الصيفى فى مصر 2026؟



وفقًا لقانون التوقيت الصيفي المعمول به فى مصر، يبدأ التوقيت الصيفى فى الجمعة الأخير من شهر أبريل، وينتهى فى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

وبناءً على ذلك، ينتهى التوقيت الصيفي فى مصر يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل لتبدأ البلاد العمل بالتوقيت الشتوى اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026 .

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفى حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، على أن تبدأ مصر بعد ذلك العمل بالتوقيت الشتوى.

ومع العودة إلى التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، لتعود إلى التوقيت المعتاد قبل تطبيق التوقيت الصيفي.

وبذلك يستمر العمل بالتوقيت الصيفي خلال شهر سبتمبر وأغلب شهر أكتوبر، قبل إجراء تغيير الساعة في الموعد المحدد قانونًا.

موعد تغيير الساعة2026

من المقرر أن يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026 مع نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، والذي يوافق 29 أكتوبر، لتبدأ مصر العمل بالتوقيت المعتاد مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وبحسب آلية تطبيق التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند حلول موعد التغيير، لتعود الساعة إلى التوقيت القياسي المعمول به خلال فترة الشتاء.

مفاجأة في موعد تأخير الساعة

عند حلول منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر، سيتم إعادة ضبط الساعة إلى الوراء لمدة ساعة، لتتحول الساعة من 12 منتصف الليل إلى 11 مساءً، وبذلك يبدأ يوم الجمعة 30 أكتوبر وفق النظام الشتوي الجديد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن النظام الذي تطبقه الدولة للاستفادة من ساعات النهار خلال أشهر الصيف، إلى جانب المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة.

لماذا تعود مصر إلى التوقيت الشتوي؟

يأتي نظام التوقيت الشتوي والتوقيت المعتاد ضمن سياسة تنظيم التوقيت الرسمي والاستفادة من ساعات النهار، إلى جانب أهداف مرتبطة بترشيد استهلاك الطاقة، وينظم القانون مواعيد العمل بالتوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت المعتاد، لذلك يكون موعد تغيير الساعة محددا وفقا للقواعد القانونية المنظمة لهذا النظام.