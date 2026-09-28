أمستردام تصطدم بتل أبيب.. هولندا تهدد بالرد على قرار إسرائيل بشأن دبلوماسييها في رام الله

أعرب وزير الخارجية الهولندي توم براندسن عن أسفه لقرار إسرائيل إلغاء الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين هولنديين في رام الله، قائلا إن "القرار غير الضروري" وأشار إلى أن أمستردام تدرس طبيعة الرد عليه.

وجاء القرار الإسرائيلي بعد دخول قرار هولندي حيز التنفيذ يقضي بحظر استيراد وتداول منتجات قادمة من الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وكذلك في أعقاب تقارير أفادت بأن المسافرين الإسرائيليين العابرين عبر مطار "شيبول" خضعوا لإجراءات تفتيش صارمة للتأكد من عدم حيازتهم لمنتجات من تلك المناطق.

وقد أكد وزير الخارجية الهولندي أن "هذه العقوبات المؤقتة ليست موجهة ضد إسرائيل، بل تنبع من الالتزام بعدم المساهمة في الوضع غير القانوني للمستوطنات".