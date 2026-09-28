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أمستردام تصطدم بتل أبيب.. هولندا تهدد بالرد على قرار إسرائيل بشأن دبلوماسييها في رام الله
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمستردام تصطدم بتل أبيب.. هولندا تهدد بالرد على قرار إسرائيل بشأن دبلوماسييها في رام الله

وزير الخارجية الهولندي توم براندسن
وزير الخارجية الهولندي توم براندسن
القسم الخارجي

أعرب وزير الخارجية الهولندي توم براندسن عن أسفه لقرار إسرائيل إلغاء الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين هولنديين في رام الله، قائلا إن "القرار غير الضروري" وأشار إلى أن أمستردام تدرس طبيعة الرد عليه. 

وجاء القرار الإسرائيلي بعد دخول قرار هولندي حيز التنفيذ يقضي بحظر استيراد وتداول منتجات قادمة من الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وكذلك في أعقاب تقارير أفادت بأن المسافرين الإسرائيليين العابرين عبر مطار "شيبول" خضعوا لإجراءات تفتيش صارمة للتأكد من عدم حيازتهم لمنتجات من تلك المناطق. 

وقد أكد وزير الخارجية الهولندي أن "هذه العقوبات المؤقتة ليست موجهة ضد إسرائيل، بل تنبع من الالتزام بعدم المساهمة في الوضع غير القانوني للمستوطنات".

أمستردام تصطدم بتل أبيب وزير الخارجية الهولندي توم براندسن الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين هولنديين

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