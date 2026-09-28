قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكياج ومرايات وبرفانات وموبايلات| حصيلة تفتيش حقائب طلاب وطالبات اعدادي بمدرسة بالغردقة
قبل ما تنزل.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في المحطات
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 28 سبتمبر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
الرئيس السيسي: تقديم جميع التسهيلات للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال التعدين
السيسي يدعم توسع «أنجلو جولد أشانتي» في مصر ويبحث تطوير الاستكشافات التعدينية
سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026
تفاصيل جديدة في انهيار منزل بالمنيا.. أسفر عن مصرع سيدة وإخلاء 3 منازل مجاورة
قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية
أمستردام تصطدم بتل أبيب.. هولندا تهدد بالرد على قرار إسرائيل بشأن دبلوماسييها في رام الله
الذهب والنحاس والألومنيوم.. ثروات داخل المخلفات الإلكترونية
حالة الطقس اليوم.. أمطار رعدية وسيول محتملة في بعض مناطق السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بورصة جاكرتا تخفض الحد الأدنى لسعر الأسهم.. وتوقعات بتراجع أسهم عشرات الشركات

بورصة جاكرتا تخفض الحد الأدنى لسعر الأسهم.. وتوقعات بتراجع أسهم عشرات الشركات
بورصة جاكرتا تخفض الحد الأدنى لسعر الأسهم.. وتوقعات بتراجع أسهم عشرات الشركات
أ ش أ

قررت إندونيسيا خفض الحد الأدنى لسعر تداول الأسهم ببورصتها الرئيسية ، اعتباراً من اليوم الاثنين، وهي خطوة يتوقع لها أن تؤدي إلى هبوط أسهم عشرات الشركات في أكبر اقتصاد بمنطقة جنوب شرق آسيا إلى مستويات متدنية للغاية تصل إلى ما يعادل كسر ضئيل من السنت الأمريكي.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن قرار خفض الحد الأدنى لسعر السهم في البورصة الإندونيسية من 50 روبية، أي أقل من ثلث سنت أمريكي، إلى روبية واحدة، سيسري اعتباراً من تداولات اليوم الاثنين. وتأتي تلك الخطوة ضمن جهود السلطات المالية الإندونيسية لتعزيز السيولة وآلية تحديد الأسعار في السوق الأسوأ أداءً في العالم، حيث تسعى جاكرتا لتجنب خفض تصنيفها من قبل مؤسسة "مورجان ستانلي إنترناشيونال كابيتال" (إم إس سي آي) العالمية لتقييم مؤشرات الأسهم.

وتضم بورصة جاكرتا للأوراق المالية، التي فقد مؤشرها الرئيسي أكثر من ربع قيمته هذا العام، 291 سهما يقل سعرها عن سنت أمريكي واحد، وهي تأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في هذا الصدد.

ولفتت الصحيفة إلى أن تراجع الأسهم الإندونيسية خلال هذا العام قد بدأ عقب تحذير من "إم إس سي آي" في يناير بشأن خفض التصنيف، وذلك بسبب نقص الشفافية في هياكل الملكية ومخاوف ذات صلة بالتلاعب بأسعار الأسهم.

كما أدت المخاوف الأوسع نطاقاً بشأن السياسات الاقتصادية والمالية للرئيس برابوو سوبيانتو إلى شيوع حالة التشاؤم لدى المستثمرين. وفي ظل ترقب قرار نهائي من "إم إس سي آي" في نوفمبر، وحرص إندونيسيا على تجنب هروب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، سعت جاكرتا إلى إصلاح سوق الأسهم لديها.

ورجح رئيس قسم الأسهم في منطقة "آسيان" لدى بنك "بي إن بي باريبا" لإدارة الأصول، إرنست تشيو، أن تسهم التدابير الجديدة في تعزيز معنويات المستثمرين بصورة إيجابية "من خلال السماح للأسهم المتعثرة بالتداول عند مستويات تعكس بشكل أفضل أساسياتها"، رغم أنه أشار إلى احتمالية تزايد تقلبات الأسهم أيضاً.

ومن جانبه، قال كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في شركة "لومبارد أودييه"، هومين لي، "لقد تدهورت معنويات السوق بشكل كبير".

وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أنه من بين الأسهم المتوقع أن تشهد هبوطاً حاداً تأتي شركة "جو تو"، التي تقدم خدمات النقل التشاركي وتوصيل الغذاء، والتي أصبحت رمزاً لتراجع السوق الإندونيسية.

عند انطلاقها وطرحها للتداول العام في عام 2022، كانت شركة "جو تو" من أنجح الشركات الناشئة في إندونيسيا، وبلغ سعر تداول سهمها عند الطرح في الأسواق 338 روبية، ووصلت قيمتها السوقية آنذاك إلى 28 مليار دولار.

وتعرض سهم "جو تو" لضغوط حادة جراء المنافسة الشرسة التي واجهتها الشركة في قطاع خدمات نقل الركاب، الأمر الذي تسبب في تضييق هوامش الربح والإضرار بربحية الشركة بوجه عام. وظل سهم الشركة منذ مايو الماضي جامداً عند مستوى الحد الأدنى للأسهم 50 روبية.

وقد استُبعدت شركة "جو تو" من مؤشرات "إم إس سي آي" هذا العام، حيث تسبب الحد الأدنى للسعر في جعل تداول السهم أمراً صعباً، علاوة على ذلك تعرضت أسهم ست شركات ذات صلة بأثرى رجل أعمال في البلاد، للإزالة أيضاً، وذلك في إطار عملية شطب لأسهم إندونيسيا من مؤشراتها العالمية.

وفي هذا السياق، صرح المسؤول في شركة "لومبارد أودييه"، هومين لي، بأن الجهات التنظيمية والبورصة في إندونيسيا قد بذلت جهوداً منسقة لاستعادة الثقة، قائلاً: "أعتقد أن احتمالية خفض تصنيف السوق من سوق ناشئة إلى سوق مبتدئة ضئيلة للغاية؛ فالاحتمال ليس صفراً، لكنه منخفض".

ومن جهته، رأى مدير محافظ الأسواق الناشئة في شركة "أولسبرينج جلوبال إنفستمنتس"، جاري تان، أن أي تحسن في سيولة السوق ناتج عن القاعدة الجديدة سيكون على الأرجح طفيفاً ومحدود الأثر، ولمرة واحدة.

وأضاف تان: "ستحظى شركة ’جو تو" باهتمام المستثمرين الدوليين، سواء من يتبعون استراتيجيات الاستثمار السلبي أو النشط. أما بقية الشركات فهي في الغالب متعثرة أو تعاني ضعفاً شديداً في السيولة، ما يحد من جاذبيتها للمستثمرين الدوليين".

وقالت "فاينانشيال تايمز" إن بورصة جاكرتا للأوراق المالية لم تستجب على الفور لطلباتها للتعليق على التقرير.

خفض الحد الأدنى لسعر تداول الأسهم جنوب شرق آسيا السنت الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء الإثيوبي

هجوم بمسيرة.. نجاة آبي أحمد من الاغتيال بعد قصف قاعدة جوية في إقليم أوروميا

محمد عبد الفتاح

هروب جديد| اختفاء لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج في إيطاليا.. ذهب لدورة المياه ولم يعد

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الشناوي

تدخل في الأمور الفنية.. سهام صالح: حارس بيراميدز سبب الأزمة بين الشناوي وحسام حسن

المشجعة التركية

بطلة إعلان محمد صلاح تعود للظهور من جديد.. استقبال حافل في زيارتها إلى مصر

الأرصاد

مع بدايات الخريف.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة اليوم

عقد قران

بعد إشهار إسلامه.. شاب ألماني يعقد قرانه على فتاة قناوية وسط أجواء من الفرحة

موعد التوقيت الشتوي 2026

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة رسميا

ترشيحاتنا

هاجر الشرنوبي

بفستان أبيض.. شاهد هاجر الشرنوبي تتصدر التريند بجلسة تصوير مع زوجها

الدبلوماسية نجاة امرابي تحصل على الدكتوراه في الدراسات الإعلامية

بمرتبة الشرف الأولى.. الدبلوماسية نجاة امرابي تحصل على الدكتوراه في الدراسات الإعلامية

أجنحة الدجاج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج؟.. فوائد وأضرار يجب معرفتها

بالصور

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

فى دقايق.. طريقة عمل عجينة الوافلز

إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:

فيديو

صورة من الفيديو

أمي أمانة في رقبتكم.. مريضة سودانية توصي الأطباء على والدتها قبل دخولها العمليات في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد