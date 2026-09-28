اكسييد ار اكس 2027 تباع بهذه المواصفات

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

اكسييد ار اكس موديل 2027

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اكسييد ار اكس موديل 2027 ، وتنتمي ار اكس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات اكسييد ار اكس موديل 2027

زودت سيارة اكسييد ار اكس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB .

اكسييد ار اكس موديل 2027

ويوجد بـ سيارة اكسييد ار اكس موديل 2027 أيضا، بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

وسائل الأمان بـ اكسييد ار اكس موديل 2027

اكسييد ار اكس موديل 2027

تمتلك سيارة اكسييد ار اكس موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك اكسييد ار اكس موديل 2027

اكسييد ار اكس موديل 2027

تستمد سيارة اكسييد ار اكس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 261 حصان، وبها عزم دوران 385 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اكسييد ار اكس موديل 2027

اكسييد ار اكس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اكسييد ار اكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد ار اكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 450 ألف جنيه .