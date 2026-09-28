قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكياج ومرايات وبرفانات وموبايلات| حصيلة تفتيش حقائب طلاب وطالبات اعدادي بمدرسة بالغردقة
قبل ما تنزل.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في المحطات
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 28 سبتمبر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
الرئيس السيسي: تقديم جميع التسهيلات للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال التعدين
السيسي يدعم توسع «أنجلو جولد أشانتي» في مصر ويبحث تطوير الاستكشافات التعدينية
سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026
تفاصيل جديدة في انهيار منزل بالمنيا.. أسفر عن مصرع سيدة وإخلاء 3 منازل مجاورة
قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية
أمستردام تصطدم بتل أبيب.. هولندا تهدد بالرد على قرار إسرائيل بشأن دبلوماسييها في رام الله
الذهب والنحاس والألومنيوم.. ثروات داخل المخلفات الإلكترونية
حالة الطقس اليوم.. أمطار رعدية وسيول محتملة في بعض مناطق السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اكسييد ار اكس 2027 تباع بهذه المواصفات

اكسييد ار اكس موديل 2027
اكسييد ار اكس موديل 2027
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

اكسييد ار اكس موديل 2027

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اكسييد ار اكس موديل 2027 ، وتنتمي ار اكس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات اكسييد ار اكس موديل 2027

زودت سيارة اكسييد ار اكس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB .

اكسييد ار اكس موديل 2027

ويوجد بـ سيارة اكسييد ار اكس موديل 2027 أيضا، بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

وسائل الأمان بـ اكسييد ار اكس موديل 2027

اكسييد ار اكس موديل 2027

تمتلك سيارة اكسييد ار اكس موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك اكسييد ار اكس موديل 2027

اكسييد ار اكس موديل 2027

تستمد سيارة اكسييد ار اكس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 261 حصان، وبها عزم دوران 385 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اكسييد ار اكس موديل 2027

اكسييد ار اكس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اكسييد ار اكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد ار اكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 450 ألف جنيه .

إصدارات السيارات السيارات الجديدة موديل 2027 اكسييد ار اكس موديل 2027 السيارات الـ SUV الرياضية مواصفات اكسييد ار اكس وسائل الأمان بـ اكسييد ار اكس محرك اكسييد ار اكس موديل 2027 محرك اكسييد ار اكس سعر اكسييد ار اكس موديل 2027 سعر اكسييد ار اكس اكسييد ار اكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء الإثيوبي

هجوم بمسيرة.. نجاة آبي أحمد من الاغتيال بعد قصف قاعدة جوية في إقليم أوروميا

محمد عبد الفتاح

هروب جديد| اختفاء لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج في إيطاليا.. ذهب لدورة المياه ولم يعد

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الشناوي

تدخل في الأمور الفنية.. سهام صالح: حارس بيراميدز سبب الأزمة بين الشناوي وحسام حسن

المشجعة التركية

بطلة إعلان محمد صلاح تعود للظهور من جديد.. استقبال حافل في زيارتها إلى مصر

الأرصاد

مع بدايات الخريف.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة اليوم

عقد قران

بعد إشهار إسلامه.. شاب ألماني يعقد قرانه على فتاة قناوية وسط أجواء من الفرحة

موعد التوقيت الشتوي 2026

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة رسميا

ترشيحاتنا

هاجر الشرنوبي

بفستان أبيض.. شاهد هاجر الشرنوبي تتصدر التريند بجلسة تصوير مع زوجها

الدبلوماسية نجاة امرابي تحصل على الدكتوراه في الدراسات الإعلامية

بمرتبة الشرف الأولى.. الدبلوماسية نجاة امرابي تحصل على الدكتوراه في الدراسات الإعلامية

أجنحة الدجاج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج؟.. فوائد وأضرار يجب معرفتها

بالصور

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

فى دقايق.. طريقة عمل عجينة الوافلز

إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:

فيديو

صورة من الفيديو

أمي أمانة في رقبتكم.. مريضة سودانية توصي الأطباء على والدتها قبل دخولها العمليات في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد