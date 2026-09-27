بمشاركة أكثر من 1000 متسابق ..جامعة المنصورة تختتم فعاليات IEEE VICTORIS 5.0 وتحصد 14 مركزًا

اختتمت جامعة المنصورة فعاليات النسخة الخامسة من المسابقة السنوية الكبرى IEEE VICTORIS 5.0، التي نظمها فرع IEEE الطلابي بالجامعة، بمشاركة أكثر من 1000 متسابق من أكثر من 15 جامعة مصرية، يمثلون 22 محافظة، وبحضور أكثر من 80 خبيرًا ومحكمًا وموجهًا، فيما حققت جامعة المنصورة 14 مركزًا من إجمالي 21 مركزًا في مختلف منافسات المسابقة.

وأقيمت فعاليات المسابقة برعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، وبإشراف الدكتور شريف كشك، مشرف الفرع الطلابي لـ IEEE بجامعة المنصورة، والدكتورة أسماء العوضي، مديرة وحدة متابعة المشروعات الطلابية والمسابقات بكلية الهندسة، وبرعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وبتنظيم ودعم كلية الهندسة بجامعة المنصورة، وباستضافة معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) لفعاليات المسابقة.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن دعم الطلاب في مجالات التكنولوجيا والابتكار يمثل أحد مسارات الجامعة لإعداد خريجين يمتلكون المهارات العلمية والتطبيقية التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة داعمة للطلاب تتيح لهم تطوير قدراتهم والاستفادة من مشاركتهم في المسابقات العلمية والتكنولوجية، وتحويل معارفهم وأفكارهم إلى مشروعات وحلول تطبيقية.

وشهدت المسابقة منافسات في ستة مسارات تقنية، شملت الذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IoT)، وأمن المعلومات (CTF)، والروبوتات (Micromouse)، وتطوير الألعاب (Game Development)، وتحسين الأكواد (Code Refine)، بما أتاح للطلاب تطبيق مهاراتهم العلمية والتقنية، وخوض منافسات في مجالات تكنولوجية متنوعة.

وحققت جامعة المنصورة 14 مركزًا في مختلف منافسات المسابقة، بواقع عشرة مراكز لكلية الهندسة وأربعة مراكز لكلية الحاسبات والمعلومات، إلى جانب جائزة لفريق مشترك من طلاب الكليتين.

وحققت كلية الهندسة بجامعة المنصورة المركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث في مسابقة CTF، وكذلك المركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث في مسابقة IoTPreneur Quest – Undergrad Track، إلى جانب المركز الثاني في مسابقة AI-Powered App – Undergrad Track، والمركز الثاني في مسابقة Code Refine، والمركز الثالث في مسابقة Micromouse.

كما حققت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة المركز الأول في مسابقة AI-Powered App – Undergrad Track، إلى جانب جائزة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) بالمركز الأول في مسابقة AI-Powered Apps – Graduates Track، والمركز الأول في مسابقة Code Refine، والمركز الثالث في مسابقة Game Development.

كما حقق فريق مشترك من طلاب كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة جائزة Best AI Integration Award في مسابقة AI-Powered App – Undergrad Track.

وأشار الدكتور شريف مسعود البدوي، عميد كلية الهندسة، إلى أن مسابقة IEEE VICTORIS تمثل فرصة مهمة أمام الطلاب لتطبيق معارفهم ومهاراتهم في مجالات تقنية متقدمة، مؤكدًا أن النتائج التي حققها طلاب جامعة المنصورة تعكس تميزهم العلمي وقدرتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات وحلول تطبيقية قادرة على المنافسة.

وأكدت الدكتورة نهى هيكل، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن ما حققه طلاب الكلية في منافسات IEEE VICTORIS 5.0 يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه الطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات والتقنيات الحديثة، مشيرة إلى أن الكلية تحرص على ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتوفير الفرص التي تساعد الطلاب على اختبار قدراتهم في المنافسات المتخصصة، واكتساب الخبرات التي تدعم جاهزيتهم لسوق العمل.