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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تأييد حكم الحبس 3 سنوات للمتهمين بابتزاز مواطنين في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

قضت محكمة جنح مستانف السنبلاوين اليوم بتأييد الحكم  بالحبس ثلاثة سنوات، على المتهمين فى قضية التشكيل العصابي المتهم بابتزاز المواطنين عن طريق إيصالات الأمانة المزورة، حيث قضت  المحكمة بالسجن حضوري على المتهم الأول نادر .ا ا  زعيم التشكيل الذي تخصص فى تلفيق القضايا للمواطنين وبينهما اثنين محامين وأربعة سيدات.

صدر الحكم برئاسة المستشار اسلام الصراف رئيس محكمة الاستئناف،  ضد المتهمين.

يذكر أن محكمة جنح السنبلاوين التابعة لمحكمة جنوب المنصورة، نظرت قضية التشكيل العصابي المتخصص فى ابتزاز المواطنين من قرية شبراهور ونوب طريف التابعين لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، والمتهم فيها 15 متهما من بينهم اثنين محامين وأربع سيدات ولا زالوا هاربين،  على خلفية اصطناع إيصالات أمانة مزورة لعدد من المواطنين من أجل ابتزازهم والحصول منهم على أموال والمقيدة برقم 4595 جنح السنبلاوين لسنة 2026.
يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد استجابت لاستغاثة أهالي قرية شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بشأن قيام تشكيل عصابي يقوده شخص يُدعى "نادر"، اتهموه بتحرير وتلفيق آلاف القضايا عبر إيصالات أمانة مزورة حررها لهم ولذويهم دون وجه حق

.وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الرئيسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال باقي عناصر التشكيل العصابي.

وكشفت التحريات أن المتهم اعتاد ابتزاز الأهالي ورفع قضايا وهمية ضدهم في أكثر من محافظة، مستغلًا إيصالات أمانة مزورة، كما تبين أنه عنصر جنائي مطلوب على ذمة عدد من القضايا الجنائية.

الدقهليه السنبلاوين قضايا محكمه

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