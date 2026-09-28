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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ساعة آبل ووتش ألترا 3.. تخفيض ضخم يطيح بـ200 دولار من سعرها دفعة واحدة

ساعة آبل
ساعة آبل
احمد الشريف

بدأت شركة أمازون بالولايات المتحدة الأمريكية، تصفية مخزونها من ساعة «آبل ووتش ألترا 3» الفاخرة، بتخفيضات سعرية ملحوظة. 

وطرحت المنصة خصماً مباشراً قدره 200 دولار على النسخة المزودة بسوار التيتانيوم الشبكي الأنيق.

تفاصيل خصم ساعة آبل ووتش ألترا 3

أفاد تقرير نشره موقع AppleInsider للكاتبة كريستين ماكي، بأن التخفيض يشمل الإصدار الأعلى تميزاً في السلسلة. 

ويشمل العرض هيكل الساعة المصنوع من معدن التيتانيوم الأسود الصلب، المقترن بسوار شبكي فاخر بالمقاس الكبير.

وانخفض سعر الساعة رسمياً إلى 699.97 دولار، بدلاً من سعرها الأصلي السابق.

وتتوفر الشحنات حالياً بصورة فورية، مع إمكانية التوصيل في اليوم التالي، بحسب عنوان المشتري، ويستمر العرض حتى نفاد الكميات المتاحة، وفقا للموقع.

تخفيضات محدودة على الجيل الأحدث «ألترا 4»

شملت موجة الخصومات الحالية الجيل الأحدث من الساعة الرياضية الرائدة "ألترا 4"، وإن كان بنسبة أقل كثيراً. 

وتوفر المنصة خصماً بقيمة 20 دولاراً فقط على طرازين مختلفين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويأتي الخيار الأول بهيكل من التيتانيوم الطبيعي مع سوار "أوشن" الرياضي الرمادي بسعر 779.99 دولاراً. 

كما يتاح الطراز الثاني بنفس الهيكل مع سوار "تريل" القماشي بلون الرمال وبنفس السعر المخفض.

سباق تصفية المخزون لصالح الإصدارات الجديدة

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المتاجر لتفريغ مخازنها من الجيل السابق من الساعات الذكية. 

وتتيح مثل هذه العروض للمستهلكين اقتناء أجهزة بمواصفات رائدة بأسعار تقل كثيراً عن تكلفتها وقت الإطلاق الأول.

ساعة آبل وتش ألترا 3 التيتانيوم أمازون أمازون أمريكا

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