لكسر احتكار إنفيديا ومايكروسوفت .. خطة سرية من «آبل» لاقتحام خوادم ومراكز الذكاء الاصطناعي

كشف تقرير إخباري ونشرته منصة "ياهو فاينانس" (Yahoo Finance) العالمية اليوم 23 سبتمبر 2026، عن وضع شركة "آبل" (Apple) خطة استراتيجية جديدة تستهدف من خلالها منافسة شركتي "مايكروسوفت" (Microsoft) و"إنفيديا" (Nvidia) بشكل مباشر في قطاع الذكاء الاصطناعي، بالاعتماد على الجيل الجديد من حواسيب "ماك" (Mac) ورقائق المعالجة المتطورة المصممة داخلياً.

استراتيجية آبل لتعزيز حواسيب Mac

وبحسب ما أورده موقع "ياهو فاينانس" في تقريره الصادر اليوم، تسعى آبل إلى استغلال معمارية الذاكرة الموحدة المدمجة في معالجات السيليكون التابعة لها لتوفير بيئة تشغيلية قادرة على معالجة النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) محلياً دون الحاجة للاعتماد الدائم على الخوادم السحابية الضخمة.

وأوضح التقرير أن الشركة تروج لقدرة أجهزتها المكتبية والمحمولة على تقديم أداء حسابي عالٍ في مهام التعلم الآلي وتوليد النصوص والوسائط، مما يضعها في منافسة مباشرة مع منظومة حواسيب "كوبايلوت بلس" المدعومة من مايكروسوفت، ويوفر بديلاً عملياً للمطورين والباحثين مقارنة بالحلول المعتمدة حصرياً على عتاد إنفيديا المكتبي.

التنافس مع هيمنة إنفيديا ومايكروسوفت

وأفادت البيانات الواردة بداخل التقرير بأن هيمنة إنفيديا على بطاقات الرسوميات ومراكز البيانات المخصصة للتدريب، إلى جانب الشراكة الوثيقة بين مايكروسوفت وشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، دفعت آبل إلى التركيز على ميزة كفاءة استهلاك الطاقة والمعالجة الطرفية (Edge Computing) داخل أجهزة المستخدم النهائي.

وذكر الموقع الإخباري أن آبل تركز على جذب مطوري البرمجيات والشركات الناشئة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي واختبارها محلياً على أجهزة Mac، مستفيدة من التوافق البرمجي المباشر والتكامل العميق مع بيئة نظام التشغيل macOS، بهدف تقليص التكاليف التشغيلية المرتبطة بخدمات الاستضافة السحابية.

أهداف الحصة السوقية

وأشار التقرير الإخباري لمنصة Yahoo Finance إلى أن هذه التحركات تأتي في سياق التوسع الشامل لخدمات منصة "آبل إنتليجنس" (Apple Intelligence) عبر مختلف فئات الأجهزة الذكية التي تنتجها الشركة، لتعزيز مبيعات الحواسيب الشخصية التي شهدت تباطؤاً نسبياً في الأسواق العالمية خلال الفترات الماضية.

وتواصل آبل تسريع وتيرة أبحاثها الهندسية لتحديث المحركات العصبية (Neural Engine) وزيادة النطاق الترددي للذاكرة في أجيال المعالجات المقبلة، لترسيخ موقعها التنافسي أمام عمالقة التكنولوجيا وضمان تلبية متطلبات الثورة الرقمية المتصاعدة.