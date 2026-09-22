وزير البترول: فرص جديدة لتوسيع أعمال «شيفرون» للبحث والاستكشاف عن الغاز في البحر المتوسط

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع السيد خافيير لاروزا، رئيس «شيفرون» للأصول الأساسية والدول الناشئة، وعدد من قيادات الشركة، لمتابعة مستجدات التعاون بشأن ربط حقل «أفروديت» القبرصي بالبنية التحتية المصرية، ومراجعة أنشطة «شيفرون» في مصر، وبحث فرص التوسع في أعمال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير أهمية الإسراع باستكمال الإجراءات والاتفاقيات اللازمة لربط حقل «أفروديت» بالبنية التحتية المصرية، بما يدعم المضي قدمًا في تنفيذ المشروع والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، مشيرًا إلى أن التعاون بين مصر وقبرص في مجال الغاز يحظى بدعم سياسي رفيع المستوى، بما يوفر قوة دفع مهمة لاستكمال مختلف المسارات الفنية والتجارية المرتبطة بالمشروع.

وشدد الوزير على أهمية تكثيف التنسيق بين جميع الأطراف المعنية خلال المرحلة المقبلة، وحسم الأطر الفنية والمالية والتجارية والبرامج الزمنية ذات الصلة، بما يمهد للانتهاء من الاتفاقيات ودفع المشروع إلى مراحل التنفيذ، في ضوء ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة للغاز وقدرات متنوعة تتيح استيعاب موارد الغاز من منطقة شرق المتوسط.

كما تناول الاجتماع خطط «شيفرون» للتوسع في أنشطتها بالسوق المصرية، ولاسيما في مجال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة بمناطق غرب المتوسط، إلى جانب بحث تعزيز التعاون في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يدعم تكثيف أعمال الحفر والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة وزيادة معدلات الإنتاج.

وأكد الوزير في هذا السياق حرص قطاع البترول على توفير البيئة الداعمة لتوسيع استثمارات الشركات العالمية في أعمال البحث والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة في البحر المتوسط، بما يسهم في دعم جهود زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

ومن جانبه، أكد السيد خافيير لاروزا التزام شيفرون بمواصلة أنشطتها واستثماراتها في مصر وتعزيز التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركائها في مختلف المشروعات، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه الوزارة والجهود المبذولة لتسريع استكمال الاتفاقيات والمشروعات المشتركة، ومؤكدًا حرص الشركة على مواصلة العمل وفق البرامج والجداول الزمنية المستهدفة.



حضر الاجتماع المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، والسيد تشانا كوروكولا، مدير «شيفرون مصر»، والسيد باسل علام، مدير «شيفرون قبرص».