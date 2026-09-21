خبير مصرفي: ارتفاع أسعار البترول قد يدفع المركزي لرفع الفائدة استباقيًا

قال طارق متولي، الخبير المصرفي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم مصر سابقًا، إنه في حال قفز سعر البترول واستمرار ارتفاعه لفترة طويلة، فإن التحوط يقتضي أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة، بهدف محاربة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار البترول من خلال خطوة استباقية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ تحركات أسعار الفائدة في مصر تختلف عن الاقتصادات العالمية، موضحًا أن الزيادات بمقدار ربع أو نصف نقطة مئوية ترتبط بحسابات أخرى في الاقتصادات العالمية، بينما تتحرك مصر بحد أدنى يتراوح بين 1% و2%.

التحرك بربع أو نصف نقطة مئوية لا يكون مؤثرًا بشكل كبير

وأشار إلى أن التحرك بربع أو نصف نقطة مئوية لا يكون مؤثرًا بشكل كبير بالنسبة لمستويات الفائدة التي تصل إلى نحو 20%، موضحًا أن هذا المقدار لن يكون كافيًا لتحريك الناس من الإنفاق إلى الادخار، ولذلك فإن تحركات الفائدة في مصر تكون في حدود 1% إلى 2%.