نائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم مصر سابقًا: أميل إلى تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي

قال طارق متولي، الخبير المصرفي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم مصر سابقًا، إنه يميل في الوقت الحالي إلى تثبيت أسعار الفائدة، موضحًا أن موقفه يرتبط بالبيانات الاقتصادية المتاحة في الوقت الراهن، مع إمكانية تغير القرار وفقًا للتطورات التي قد تحدث قبل اجتماع البنك المركزي يوم الخميس المقبل.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هناك ثلاثة عناصر رئيسية تدعم اتجاه تثبيت أسعار الفائدة، أولها انخفاض التضخم الحضري في أغسطس من 14.9% إلى 14.5%، موضحًا أن سعر الفائدة يبلغ حاليًا 19%، وأن الفارق بين سعر الفائدة الحقيقي والتضخم، والذي يتراوح بين 4% و5%، يوفر هامشًا كافيًا لجعل أذون الخزانة وأدوات الدين المصرية جاذبة للاستثمار الأجنبي في الظروف العادية.

وتابع، أن الاحتياطي النقدي تجاوز 57 مليار دولار ويغطي أكثر من 6 أشهر من الواردات، كما تجاوز صافي الأصول الأجنبية 28.4 مليار دولار بالموجب، بما يعكس انتظام سوق الصرف وانخفاض التضخم، مشيرًا إلى أن هذه المعطيات تدعم خفض الفائدة لتنشيط الأسواق، خاصة في ظل معاناة القطاع العقاري من ارتفاع تكلفة التمويل.

الاقتصاد العالمي

وأوضح أن قرار الفائدة قد يتأثر بالتطورات المتسارعة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الأحداث الكبرى التي قد تقع قبل الخميس يمكن أن تدفع متخذ القرار إلى الاحتفاظ بهامش أكبر ورفع أسعار الفائدة تحسبًا لارتفاع التضخم، في حال حدوث تداعيات كبيرة تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مؤكدًا أن النفط يمثل المحرك الرئيسي للتضخم في العالم، وأن ارتفاعه قد يؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله، وليس مصر وحدها.