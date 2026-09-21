مهرجان الجونة السينمائي يمنح منى زكي جائزة الإنجاز الإبداعي

يحتفي مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة بالفنانة منى زكي، تقديرا لمسيرتها الفنية المميزة وإسهاماتها البارزة في السينما المصرية والعربية، وذلك من خلال منحها جائزة الإنجاز الإبداعي.

تكريم منى زكي

وجاء تكريم منى زكي تقديرا لمسيرة فنية امتدت لسنوات، قدمت خلالها مجموعة متنوعة من الأعمال في السينما والتليفزيون والمسرح، وتميزت باختيار أدوار مختلفة وخوض تجارب جديدة، إلى جانب قدرتها على تقديم الشخصيات بعمق والاقتراب من تفاصيلها الإنسانية.

ومنذ بداياتها على خشبة المسرح، وصولا إلى أدوارها المتنوعة على الشاشة، واصلت منى زكي البحث عن مساحات فنية جديدة، وخوض تحديات مختلفة مع كل شخصية، لتصنع لنفسها مسيرة تحمل الكثير من التنوع والتجدد.

ويأتي تكريمها في مهرجان الجونة السينمائي احتفاء بفنانة أسهمت أعمالها في تقديم رؤى متعددة للحكايات والشخصيات، وتركت بصمة واضحة في ذاكرة الجمهور، ولا تزال مسيرتها حاضرة في المشهد الفني المصري والعربي.