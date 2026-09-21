ملك زاهر تهنئ خطيبها شريف الليثي بفيلمه الجديد مطلوب عائليا

حرصت الفنانة ملك أحمد زاهر على توجيه الدعم لخطيبها السيناريست شريف الليثي، عن فيلمه الجديد “مطلوب عائليا”.

وكتبت ملك زاهر عبر حسابها على انستجرام: "قصة جديدة بدأت ومش قادرة أوصف قد إيه أنا فخورة بيك ومتحمسة جدًا إن الكل يشوف القصة دي”.

فيلم مطلوب عائليًا

ويجمع الفيلم النجم كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري. ويضم الفيلم نخبة من النجوم، في مقدمتهم، مصطفى خاطر، سارة بركة، سامي مغاوري، إلى جانب عدد من الفنانين، كما يشهد مشاركة عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد فهمي، ونسرين أمين. الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

ويعد “مطلوب عائليًا” ثاني تعاون سينمائي يجمع كريم عبد العزيز وياسمين صبري، بعد نجاحهما في فيلم “المشروع X”، الذي عُرض خلال موسم عيد الأضحى السينمائي.

ويأتي الفيلم ضمن أحدث إنتاجات الشركة المنتجة، واصلت حضورها القوي في سوق السينما، بعدما طرحت مؤخرًا فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي حقق نجاحًا ملحوظًا في دور العرض المصرية، وامتد نجاحه إلى الأسواق العربية والعالمية.