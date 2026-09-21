من 28 سبتمبر.. الإسكان تعلن موعد التقديم على وحدات الإيجار وشروط الحصول عليها

كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مواعيد التقديم للحصول على الوحدات السكنية المطروحة بنظام الإيجار، إلى جانب مواصفات الوحدات والفئات المستهدفة.

وقالت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن التقديم بدأ أولًا لذوي الهمم ويستمر حتى 27 سبتمبر، على أن يفتح التقديم لجميع المواطنين اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر، مع تخصيص نسبة 5% لذوي الهمم وفقًا لقواعد الأولوية.

وأوضحت مي عبد الحميد، أن الوحدات المطروحة تتراوح مساحاتها بين 75 و90 مترًا مربعًا، مع وجود بعض الوحدات بمساحات أكبر قليلًا، وتضم نماذج من غرفتين وصالة وأخرى من 3 غرف وصالة.

وتابعت: الوحدات جاهزة للتسليم وكاملة التشطيب، ومزودة بالمرافق والعدادات الخاصة بالمياه والكهرباء، والغاز الطبيعي حال توافره في الموقع، بينما يتولى المواطن فرش الوحدة وتجهيزها.

وأضافت مي عبد الحميد، أن الوحدات تقع داخل مناطق الإسكان الاجتماعي المعتادة، وهي مناطق مأهولة بالسكان وتتوفر بها الخدمات، كما توجد عمارات تضم وحدات مملوكة وأخرى بنظام الإيجار.

وأشارت إلى أن الطرح يستهدف الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص ممن لديهم دخل ثابت، مؤكدة ضرورة أن يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المحافظة أو المكان الذي يتقدم للحصول على وحدة به، لمنع استخدام الوحدات المدعومة لأغراض استثمارية.

وأكدت أن الوحدات الـ15 ألفًا جاهزة للتسليم، وبعد انتهاء فترة التقديم في 28 أكتوبر تبدأ عمليات الفرز والاستعلام وترتيب الأولويات، ثم إرسال المقبولين إلى البنوك لاستكمال إجراءات التعاقد، ثم بعدها استلام الوحدات.