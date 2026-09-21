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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يكشف موعد صرف مستحقات اللاعبين وعودة الفريق للتدريبات

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

 

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، عن موعد صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب موعد عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية، وذلك في ظل التقارير التي تحدثت عن وجود أزمة مالية داخل النادي.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت تداول أنباء بشأن تأخر مستحقات لاعبي الزمالك، وسط تساؤلات حول موقف الإدارة من حل الأزمة خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يحدد موعد صرف المستحقات

وقال ماهر غريب في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «قريبًا جدًا سيتم صرف مستحقات اللاعبين خلال هذا الأسبوع، والأولوية لإدارة الزمالك تتمثل في سداد المستحقات المتأخرة».

وأضاف: «تم إبلاغ اللاعبين منذ يوم السبت الماضي بأن العودة إلى التدريبات ستكون يوم الثلاثاء المقبل، والأمور المادية لنادي الزمالك ليست على ما يرام».

حقيقة وجود انقسام داخل مجلس الإدارة

وعن الأنباء المتداولة بشأن وجود انقسام داخل مجلس إدارة الزمالك، رد ماهر غريب قائلًا: «هل يوجد انقسام داخل مجلس إدارة الزمالك؟ مؤكد أنها شائعات، وأغلب الأعضاء كانوا متواجدين في اجتماع الأمس».

الزمالك ماهر غريب اخبار الزمالك

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