اتحاد الكرة يوافق على طلب الأهلي خصم مستحقات الحكام الأجانب من مكافآت السوبر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن وافق مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، على طلب النادي الأهلي، بخصم مستحقات استقدام الحكام الأجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز، من مكافآت تتويج الأحمر بالسوبر المصري، للموسم الماضي.

اتحاد الكرة يوافق على طلب الأهلي

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، بالتواصل مع أحد المسؤولين في اتحاد الكرة، للاستفسار عن طلب الأهلي، جاء الرد :"نعم الأهلي لديه مستحقات مالية وسنخصم المبالغ الخاصة بالحكام الأجانب من هذه المستحقات، ولا توجد أي أزمة في هذا الملف".

الأهلي يتدرب على فترتين لمدة أسبوع خلال التوقف الدولي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة، مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة، وذلك عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال فترة التوقف الدولي.

وحدد الجهاز الفني، بقيادة الحسين عموتة، البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة، حيث يخوض اللاعبون تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، ولمدة أسبوع.

واستقر الجهاز الفني على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف، حيث يلتقي الأهلي مع الهلال الليبي يوم 30 سبتمبر الجاري، قبل أن يواجه مصر المقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل.

وواصل اللاعبون المصابون تنفيذ برنامجهم التأهيلي على هامش مران الفريق.

ويسعى الجهاز الفني إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فترة التوقف، من خلال رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، استعدادًا لتحديات الفترة المقبلة.