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من السوشيال ميديا إلى أوكار الجريمة.. أبرز تحركات الأمن خلال اليوم
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حاولوا التصدى للقوة الأمنية.. القبض على طرفي مشاجرة بالمنوفية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من السوشيال ميديا إلى أوكار الجريمة.. أبرز تحركات الأمن خلال اليوم

الشرطة
الشرطة
مصطفى الرماح

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لحفظ الأمن ومواجهة مختلف صور الجريمة، حيث شهد اليوم تحركات أمنية أسفرت عن كشف ملابسات عدد من الوقائع التي حظيت بتداول واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب ضبط متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة، فضلاً عن توجيه ضربات لبؤر إجرامية شديدة الخطورة ومصادرة كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وتنوعت الجهود الأمنية بين سرعة التعامل مع بلاغات المشاجرات واحتواء المواقف، وفحص ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي والتحقق من حقيقة الوقائع المتداولة، وصولاً إلى ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة واستهداف أوكار الاتجار بالمخدرات والأسلحة.

  • القبض على المتهمين فى مشاجرة بعد محاولتهم منع قوة أمنية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بتصوير قوة أمنية وادعائه بمحاولتهم ضبطه مجاملةً لأحد الأشخاص بالمنوفية.


وبالفحص، تبين أنه بتاريخ اليوم 21 سبتمبر الجاري، تبلغ لشرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، بحدوث مشاجرة بين أطراف من عائلة واحدة بدائرة مركز شرطة أشمون، وتم الانتقال في حينه، وحال وصول الضابط لفحص البلاغ؛ قام أحد الأشخاص وسيدتين بمحاولة منعه من اصطحاب الأطراف.

وعقب ذلك انتقلت القوات، وتم احتواء الموقف وضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

  • إنتحال صفة ضابط شرطة 

ومن ناحيه أخرى كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورين مدعومين بصور تم تداولهما بحسابين شخصيين بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا إنتحال صاحب الحسابين صفة ضابط شرطة.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الحسابين المشار إليهما (عامل "يعانى من إعاقة سمعية" - مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبسؤاله (بحضور أخصائى تخاطب) أقر بأن تلك الصور مفبركة "تم إعدادها بواسطة الذكاء الإصطناعى" وقام بنشرها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد اللهو لتحقيق نسب مشاهدات عالية 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

  • مداهمة أوكار الجريمة 

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 750 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة تقدر قيمتها المالية بقرابة 102 مليون جنيه، ومصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة القليوبية.
      

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

   
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد ، إتجار بالمخدرات ،سلاح نارى بدون ترخيص ، سرقة بالإكراه") بنطاق محافظة "القليوبية"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (أكثر من 750 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة - كمية من الأقراص المخدرة – 68 قطعة سلاح نارى متنوعة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (102) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الاجتماعي بؤر إجرامية

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