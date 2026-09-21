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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح البوستر الرسمي لفيلم مطلوب عائليا بطولة كريم عبد العزيز

بوستر فيلم مطلوب عائليا
بوستر فيلم مطلوب عائليا
قسم الفن

طُرحت أفيشات الرسمية لفيلم «مطلوب عائليًا»، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي يوم 7 أكتوبر المقبل، ضمن موسم أفلام 2026.

فيلم مطلوب عائليًا

ويجمع الفيلم النجم كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري. ويضم الفيلم نخبة من النجوم، في مقدمتهم، مصطفى خاطر، سارة بركة، سامي مغاوري، إلى جانب عدد من الفنانين، كما يشهد مشاركة عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد فهمي، ونسرين أمين. الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

ويعد “مطلوب عائليًا” ثاني تعاون سينمائي يجمع كريم عبد العزيز وياسمين صبري، بعد نجاحهما في فيلم “المشروع X”، الذي عُرض خلال موسم عيد الأضحى السينمائي. 

ويأتي الفيلم ضمن أحدث إنتاجات الشركة المنتجة، واصلت حضورها القوي في سوق السينما، بعدما طرحت مؤخرًا فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي حقق نجاحًا ملحوظًا في دور العرض المصرية، وامتد نجاحه إلى الأسواق العربية والعالمية.

وجمع فيلم «خلي بالك من نفسك» النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا في عمل يمزج بين الكوميديا والأكشن والتشويق، وشارك في بطولته لبلبة، ومحمد رضوان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني. 

مطلوب عائليًا فيلم مطلوب عائليًا كريم عبد العزيز ياسمين صبري مصطفى خاطر سارة بركة سامي مغاوري

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