باليه سنغافورة يجمع الكلاسيكية والإبداع المعاصر على المسرح الكبير

تستضيف دار الأوبرا برئاسة الدكتور رضا الوكيل بالتعاون مع سفارة جمهورية سنغافورة بالقاهرة وعدد من المؤسسات فى الدولة الصديقة هى وزارة الثقافة والمجتمع والشباب والمجلس الوطنى للفنون، فرقة باليه سنغافورة بقيادة فنية لـ يانيك شيرن لأول مرة فى مصر، وتقدم الفرقة عرضين متتاليين فى الثامنة مساء يومى الخميس والجمعة 24 و25 سبتمبر على المسرح الكبير .

يأتي ذلك فى إطار الاحتفالات بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة وتواصلا لخطط وزارة الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الفنون الجادة وتعزيز جسور التواصل مع الثقافات العالمية.

باليه سنغافورة

يأتى العرضان تحت عنوان روائع باليه سنغافورة ويضمان أربعة لوحات تجمع بين أصالة الباليه الكلاسيكي وروح الإبداع المعاصر ويستعرضان ملامح التجربة الإبداعية للفرقة وهم باليه "مومنتوم" تصميم تشو سان جوه، الإعداد المسرحى جانك شيرجن، الموسيقى كونشيرتو البيانو الأول لـ سيرجى بروكوفيف، تصميم الأزياء كيتو دانسوير، الإضاءة أدريان تان، ويتميز بطابعه الجمالى الأنيق وإيقاعه السريع المتدفق، ويؤدية عشرة راقصين من بينهم ثنائيان رئيسيان .

واللوحة الثانية تمثل الفصل الثانى من باليه سندريلا، تصميم جانك شيرجن، الموسيقى سيرجى بروكوفيف، تصميم الأزياء ليونارد تشو، الإضاءة أدريان تان، وتعبر عن سندريلا التى تتحرك برشاقة هادئة خلال حفل الأمير حتى لا يتعرف إليها أحد، لتأسر الأمير منذ لحظة لقاءهما الأول .

وتأتى اللوحة الثالثة بعنوان همسات المساء، وتحمل طابعا تأمليا روحانيا وصمم الاضاءة أدريان تان، والأزياء والرقصات لـ تیم راشتون على أعمال دينية للكورال وضعها سيرجى راخمانينوف، ومستوحاة من عمله التضرع الليلى المعروف باسم صلاة الغروب .

أما اللوحة الرابعة تستلهم السيمفونية الثانية لـ شوبرت وصمم رقصاتها تشو سان جوه، الأزياء كارول فوليه كينجستون، الإعداد المسرحى جانك شيرجن، والإضاءة أدريان تان، وقدم لأول مرة عام 1998 بالتعاون بين مصمم رقصاته وروبرت ماجى.

جدير بالذكر أن فرقة باليه سنغافورة تأسست عام 1988 على يد غو سو خيم أنطونى تين، وتعد الفرقة الوطنية الرائدة لفنون الباليه فى سنغافورة، وإحدى المؤسسات الفنية البارزة التي تجمع بين أصالة التقنيات الكلاسيكية وروح الإبداع المعاصر والحاصلة على منحة رئيسية من المجلس الوطنى للفنون فى سنغافورة، تقدم الفرقة خمسة مواسم فنية سنويا وتضم عروضاً كاملة للباليه على مسرح إسبلانيد وأعمالا متنوعة لكبار مصممى الرقصات العالميين، إلى جانب دعم المواهب الواعدة من خلال برامج متخصصة في تصميم الرقصات من خلال برنامج "صنع فى سنغافورة" بما يعكس هويتها الفنية، وأدت 58 عرضا أول على عدد من أبرز المسارح العالمية وشاركت فى الكثير من المهرجانات الدولية منها مركز كينيدى بواشنطن عام 2024 إلى جانب جولات فنية ناجحة فى ماليزيا وتسعى للتعاون مع مسارح عالمية فى لندن ونيويورك وتواصل نشاطها مؤكدة حضورها على الساحة العالمية ودورها فى نشر فن الباليه وتعزيز تواصله مع الجمهور .