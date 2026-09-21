محمد صلاح يتوهج مع طرابزون ويحقق أفضل بداية تهديفية طوال مسيرته

كشفت صحيفة «الصباح» التركية عن أرقام مميزة للنجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، خلال انطلاقة الموسم الحالي من الدوري التركي الممتاز.

وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح يعيش أفضل انطلاقة موسم في مسيرته من حيث الأهداف والمساهمات التهديفية، بعدما سجل 7 أهداف وصنع أو ساهم في 9 أهداف خلال المباريات الست الأولى له مع طرابزون سبور في الدوري التركي.

وأشارت «الصباح» إلى أن الأهداف السبعة التي سجلها النجم المصري منحته أيضًا رقمًا مميزًا على مستوى نادي طرابزون سبور، بعدما حقق أفضل انطلاقة تهديفية للاعب في صفوف الفريق خلال المواسم التسعة الأخيرة.

ويواصل محمد صلاح تقديم مستويات قوية منذ انضمامه إلى طرابزون سبور، بعدما أصبح أحد أبرز العناصر الهجومية للفريق، في ظل أرقامه التهديفية ومساهماته المستمرة في صناعة وتسجيل الأهداف.

وتعكس هذه البداية الحضور الهجومي اللافت لمحمد صلاح مع فريقه التركي، في أول تجربة له بالدوري التركي، بعدما أصبح سريعًا أحد أبرز الأسماء المؤثرة في صفوف طرابزون سبور.