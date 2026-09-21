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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد هاتريك جالاتا سراي.. محمد صلاح يزاحم كبار الهدافين المصريين في تركيا

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

واصل محمد صلاح كتابة فصول جديدة في مسيرته الاستثنائية وهذه المرة من بوابة الدوري التركي بعدما تحول تألقه مع طرابزون سبور إلى أرقام تاريخية تضعه بين كبار الهدافين المصريين في المسابقة عقب وصوله إلى 7 أهداف واقتحام قائمة أفضل 10 هدافين مصريين في تاريخ البطولة.

محمد صلاح يواصل التألق مع طرابزون سبور

وقدم محمد صلاح عرضا استثنائيا مع طرابزون سبور بعدما قاد فريقه لتحقيق انتصار كبير على جالاتا سراي بنتيجة 4-0، في مباراة شهدت تألقا لافتا للنجم المصري الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" وصنع هدفا آخر ليواصل ترك بصمته مع الفريق رغم بلوغه عامه الرابع والثلاثين.

ورفع صلاح رصيده التهديفي في الدوري التركي إلى 7 أهداف ليتجاوز مواطنه أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي السابق الذي سجل 5 أهداف خلال تجربته في المسابقة ويصعد بذلك إلى قائمة أفضل الهدافين المصريين في تاريخ الدوري التركي.

ويواصل قائد منتخب مصر كتابة فصل جديد في مسيرته الاحترافية، بعدما أصبح من أبرز اللاعبين المصريين الذين تركوا بصمة واضحة على مستوى التهديف في الدوري التركي مع امتلاكه فرصة لزيادة رصيده خلال المباريات المقبلة.

ويترقب محمد صلاح مواصلة التسجيل مع طرابزون سبور خلال الفترة القادمة، في ظل استمرار منافسات الموسم بحثا عن تحقيق أرقام جديدة وتعزيز موقعه بين الهدافين المصريين في تاريخ المسابقة.

أحمد حسن على قمة هدافي المصريين في الدوري التركي

ويتصدر أحمد حسن "الصقر" قائمة الهدافين المصريين في تاريخ الدوري التركي برصيد 64 هدفا ليحتفظ بصدارة ترتيب المصريين الأكثر تسجيلا في المسابقة.

ويأتي محمود حسن تريزيجيه في المركز الثاني برصيد 49 هدفا بعدما خاض عدة تجارب في الدوري التركي بقميص أندية قاسم باشا وطرابزون سبور وباشاك شهير، ونجح خلالها في تسجيل عدد كبير من الأهداف.

ويحتل أحمد حسن كوكا المركز الثالث في قائمة الهدافين المصريين برصيد 24 هدفًا، بينما يأتي عبد الظاهر السقا في المركز الرابع بعدما سجل 17 هدفًا خلال مشواره في الدوري التركي.

ويظهر مصطفى محمد في المركز الخامس برصيد 15 هدفا بعدما خاض تجربته مع جالاتا سراي وواصل مشواره الاحترافي في الملاعب التركية مع أندية أخرى.

ومع وصوله إلى 7 أهداف أصبح محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 10 هدافين مصريين في تاريخ الدوري التركي، مع إمكانية تقدمه أكثر في الترتيب حال واصل التسجيل خلال الفترة المقبلة.

محمد صلاح الدوري التركي طرابزون سبور أحمد ياسر ريان محمود حسن تريزيجيه أحمد حسن مصطفى محمد قائمة أفضل 10 هدافين مصريين

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