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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بسبب النفقة.. 27 خدمة حكومية تتوقف عن المتخلفين عن السداد

بسبب النفقة.. 27 خدمة حكومية تتوقف عن المتخلفين عن السداد
بسبب النفقة.. 27 خدمة حكومية تتوقف عن المتخلفين عن السداد
إسراء عبدالمطلب

لم يعد الامتناع عن سداد النفقة المحكوم بها قضائيًا يقتصر على الإجراءات القانونية المرتبطة بالحكم، إذ وضعت وزارة العدل قواعد لتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن أداء النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، لحين سداد المديونية المستحقة وتقديم ما يثبت براءة الذمة.

ويستند القرار إلى قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية خلال مارس 2026، والذي يطبق على من صدر ضده حكم واجب النفاذ بالإدانة في القضية، مع استمرار تعليق الخدمات إلى حين سداد ما تجمد في ذمته من دين النفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي، بحسب الأحوال.

هل توقف الخدمات يشمل كل من عليه نفقة؟

لا يعني القرار حرمان أي شخص لديه متجمد نفقة من جميع الخدمات الحكومية بصورة تلقائية، إذ يرتبط تطبيقه بصدور حكم واجب النفاذ، كما أن الخدمات المشمولة بالتعليق ترتبط بطلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.

وبمجرد سداد المبالغ المستحقة، يتعين تقديم شهادة تفيد براءة الذمة إلى الجهة التي علقت الخدمة، كما يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم الذين قاموا بسداد مديونياتهم.

خدمات وزارة التضامن الاجتماعي

تشمل قائمة الخدمات المعلقة إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن الإجراءات التي يطبق عليها قرار تعليق الخدمات للمحكوم عليهم المستوفين لشروط القرار.

خدمات وزارة الزراعة

-يمتد القرار إلى عدد من الخدمات الزراعية، وتشمل:

-خدمات منظومة كارت الفلاح.

-خدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية.

-خدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعي.

خدمات مصلحة الجمارك

-تشمل الخدمات المرتبطة بمزاولة نشاط التخليص الجمركي:

-إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

خدمات الكهرباء

-تتضمن الخدمات التي يمكن تعليقها:

-تركيب عداد كهرباء جديد.

-تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء.

-الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.

خدمات وزارة التموين

-تشمل خدمات البطاقات التموينية:

-إصدار بطاقة تموين جديدة.

-استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

-إضافة مواليد على بطاقة التموين.

خدمات المحليات

تضم الخدمات المرتبطة بممارسة الأنشطة والانتفاع بالمرافق المحلية:

-إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية.

-إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام.

-إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق.

-إصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.

خدمات وزارة الإسكان والمدن الجديدة

يمتد التعليق إلى الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة، وفق القوائم الرسمية المعتمدة، ومن بينها:

-تراخيص البناء.

-تراخيص التشغيل.

-تراخيص المحال.

-خدمات المرافق.

-طلبات التصالح.

-تخصيص الأراضي.

-خدمات التقنين.

-تراخيص الإعلان.

خدمات الشهر العقاري والتوثيق

تشمل قائمة الخدمات المعلقة خدمات الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل.

خدمات السياحة والآثار

-تتضمن الخدمات المرتبطة بالمنشآت والأنشطة السياحية:

-إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.

-إصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.

خدمات القوى العاملة

-تشمل الخدمات المرتبطة بمزاولة العمل والمهن الحرفية:

-إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب.

-إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.

خدمات هيئة المجتمعات العمرانية

تشمل الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، إلى جانب الخدمات التي تؤديها المحليات في المدن الجديدة، ومن أبرزها:

-طلبات تراخيص البناء.

-طلبات توصيل المرافق.

-طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

-تراخيص تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية.

-طلبات تخصيص أو تقنين الأراضي.

-إصدار التراخيص والإشغالات.

متى تعود الخدمات بعد سداد النفقة؟

يستمر تعليق الخدمة إلى أن يسدد المحكوم عليه المبالغ المستحقة من دين النفقة، ثم يقدم شهادة رسمية تفيد براءة ذمته إلى الجهة القائمة على تعليق الخدمة.

كما يتولى بنك ناصر الاجتماعي إخطار الجهات المعنية بالمحكوم عليهم الذين قاموا بسداد مديونياتهم، بما يسمح برفع التعليق وفق الإجراءات المحددة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة الربط الإلكتروني التي دشنتها وزارة العدل لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، حيث أعلنت الوزارة في أبريل 2026 بدء تطبيق المنظومة إلكترونيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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