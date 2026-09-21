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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قيادات الأزهر يتفقدون الدورة التدريبية للمرشحين للابتعاث الخارجي

قيادات الأزهر يتفقدون الدورة التدريبية للمرشحين للابتعاث الخارجي
قيادات الأزهر يتفقدون الدورة التدريبية للمرشحين للابتعاث الخارجي
أحمد سعيد

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، يرافقه د. محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ود. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، الدورة التدريبية للمرشحين للابتعاث الخارجي، وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور عدد من قيادات الأزهر والقائمين على تنفيذ البرنامج التدريبي.

قيادات الأزهر يتفقدون الدورة التدريبية للمرشحين للابتعاث الخارجي

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني أن الابتعاث الخارجي يمثل أحد أهم أدوار الأزهر في نشر رسالته العلمية والدعوية، مشيرًا إلى أهمية إعداد المبعوثين وتأهيلهم بما يمكنهم من أداء رسالتهم على الوجه الأمثل، وتمثيل الأزهر الشريف بصورة تليق بمكانته ودوره العالمي، مع مراعاة خصوصية المجتمعات التي يوفدون إليها.

من جانبه، أوضح د. محمد الجندي، أن البرنامج التدريبي يستهدف تعزيز جاهزية المرشحين للابتعاث، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات التي تساعدهم على التواصل الفعال مع مختلف البيئات والثقافات، إلى جانب ترسيخ المنهج الأزهري القائم على الوسطية والاعتدال، بما يعزز قدرتهم على أداء رسالتهم في الخارج.

ومن جانبه، أكد د. أحمد الشرقاوي، أهمية التدريب المتخصص للمرشحين للابتعاث، باعتباره مرحلة أساسية لإعداد المبعوث قبل سفره، مشيرًا إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية يحرص على دعم البرامج التي تسهم في الارتقاء بمستوى الكوادر الأزهرية، ورفع كفاءتها العلمية والمهارية، بما يتناسب مع طبيعة المهام الموكلة إليها في الخارج.

وتتضمن الدورة التدريبية عددًا من المحاضرات والبرامج المتخصصة التي تستهدف تنمية مهارات المرشحين، وتعريفهم بطبيعة العمل الدعوي والتعليمي في الدول الموفدين إليها، إلى جانب تعزيز مهارات التواصل والتعامل مع مختلف الثقافات، بما يسهم في تحقيق أهداف الابتعاث الخارجي للأزهر الشريف.

قيادات الأزهر يتفقدون الدورة التدريبية للمرشحين للابتعاث الخارجي الشيخ أيمن عبدالغني القائم بعمل وكيل الأزهر وكيل الأزهر الأزهر الدورة التدريبية للمرشحين للابتعاث الخارجي

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