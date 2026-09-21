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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب هدافي الدوري التركي بعد هاتريك محمد صلاح أمام جالاتا سراي

محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة

اشتعل الصراع على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري التركي لموسم 2026-2027، بعد تألق النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، وتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك جالاتا سراي، خلال منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

ونجح محمد صلاح في قيادة طرابزون سبور لتحقيق فوز كبير على جالاتا سراي بنتيجة 4-0، بعدما سجل ثلاثة أهداف، وصنع الهدف الرابع لزميله نواه سافيولو، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف ويعتلي صدارة هدافي الدوري التركي.

ويأتي النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي، في المركز الثاني برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع جيفت أوريان، لاعب آميد سبورتيف، صاحب المركز الثالث.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري التركي حتى الآن:

محمد صلاح – طرابزون سبور: 7 أهداف.

فيكتور أوسيمين – جالاتا سراي: 6 أهداف.

جيفت أوريان – آميد سبورتيف: 6 أهداف.

أدريان – قاسم باشا: 4 أهداف.

راميريز – أركا تشوروم: 4 أهداف.

ويواصل محمد صلاح تألقه مع طرابزون سبور منذ بداية الموسم، بعدما أصبح أبرز المنافسين على لقب هداف الدوري التركي، عقب وصوله إلى 7 أهداف خلال الجولات الأولى من المسابقة.

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