تأجيل دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز لجلسة 11 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بسحب تراخيص مدرسة سيدز للغات، على خلفية وقائع التعدي على عدد من الطلاب داخل المدرسة، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل.

وكانت المحكمة قد بدأت نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء ترخيص المدرسة، فيما تمسك دفاع المجني عليهم بسحب الترخيص، مستندًا إلى ما وصفه بوجود مخالفات جسيمة وعدم استيفاء المدرسة بعض الاشتراطات القانونية اللازمة للترخيص.

وتعود الواقعة إلى تلقي النيابة العامة، مساء 20 نوفمبر 2025، بلاغًا بشأن تعرض 5 أطفال من المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة ثان السلام، لوقائع خطف مقترن بهتك عرض، واتُهم فيها 4 من العاملين بالمدرسة.

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات في الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين، فيما تواصل محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى المتعلقة بترخيص المدرسة.