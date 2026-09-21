خلاف على قطعة أرض.. الداخلية تكشف حقيثقة ممارسة سيدة للبلطجة بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام إحدى السيدات بممارسة أعمال البلطجة ومحاولة التعدى على قطعة أرض زراعية ملكه بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ يوليو الماضى تبلغ لمركز شرطة تلا بالمنوفية من شقيق القائم على النشر (مقيم بدائرة المركز) بتضرره من السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو وآخرين لقيامهم بالتعدى عليه ومحاولتهم الإستيلاء على قطعة أرض زراعية كائنة بذات الدائرة آلت له وأقاربه بالميراث الشرعى عن والدهم وجدهم وإحداث تلفيات بها.

وبسؤال المشكو فى حقها "الظاهرة بمقطع الفيديو" (ربة منزل – مقيمة بذات الدائرة)، وبسؤالها نفت ما نسب إليها وقررت بتضررها من (القائم على النشر ، عاطل "محبوس على ذمة إحدى القضايا") لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والنزول لقطعة الأرض المشار إليها والتى آلت إليها أيضاً بالميراث.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

