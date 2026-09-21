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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر عبدالرؤوف يكشف خطأ تحكيميا في مباراة الأهلي وأبو قير

الاهلي و ابو قير
الاهلي و ابو قير
ميرنا محمود

كشف الخبير التحكيمي ياسر عبدالرؤوف عن خطأ تحكيمي خلال مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتحدث ياسر عبدالرؤوف عن واقعة تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في إحدى الكرات خلال المباراة، بعدما احتسب حكم الساحة ومساعده الكرة ضربة مرمى لصالح الأهلي، قبل أن يتدخل حكم الفيديو ويحتسبها ركلة ركنية لصالح أبو قير.

وقال محمد بركات، خلال برنامج «قهوة فايق»: «عاوز أسأل كابتن ياسر سؤال، في ماتش الأهلي وأبو قير الأخير حصل موقف غريب، الحكم والمساعد احتسبوا الكرة ضربة مرمى للأهلي، لكن الفار تدخل واحتسبها ركلة ركنية لأبو قير، والقانون بيقول العكس إن تقنية الفيديو تتدخل لو اتحسبت ركنية».

ورد ياسر عبدالرؤوف، قائلًا: «برافو عليك، ده خطأ من حكم الفيديو إنه يتدخل في حاجة زي دي»، مؤكدًا أن قرار حكم الساحة كان يجب أن يكون هو الحاسم في هذه الحالة.

وأضاف: «ومن ستر ربنا إن الركنية مجاش منها هدف، كان لازم حكم الملعب يكون هو صاحب القرار، ومينفعش حكم الفيديو يتدخل في الموقف ده».

وأوضح الخبير التحكيمي أن الخطأ كان من الممكن أن تكون له تبعات أكبر حال تسجيل هدف من الركلة الركنية، قائلًا: «خطأ زي ده لو كان اتسجل منه هدف كان ممكن المباراة تتعاد».

وتأتي تصريحات ياسر عبدالرؤوف في إطار الجدل حول الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الخبير التحكيمي ياسر عبدالرؤوف خطأ تحكيمي مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة الدوري المصري الممتاز

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