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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباريات الأهلي اليوم الإثنين.. مواجهتان في دوري المرتبط لكرة السلة

الاهلي
الاهلي
حسن العمدة

تخوض فرق النادي الأهلي لكرة السلة، اليوم الإثنين، مواجهتين ضمن منافسات دوري المرتبط لكرة السلة، حيث يلتقي فريق الرجال مع القناة، فيما يواجه فريق السيدات نظيره مصر للتأمين.


ويستهل رجال سلة الأهلي مباريات اليوم بمواجهة القناة، في تمام الساعة 5:00 مساءً، ضمن منافسات دوري المرتبط، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة.


وفي تمام الساعة 8:00 مساءً، يخوض سيدات سلة الأهلي مواجهة أمام فريق مصر للتأمين، ضمن منافسات البطولة ذاتها، وسط تطلعات لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة.


وتحظى مواجهتا الأهلي اليوم باهتمام جماهيري كبير، في ظل سعي فرق القلعة الحمراء لمواصلة النتائج المميزة في منافسات كرة السلة.

النادي الأهلي الأهلي النادي الأهلي لكرة السلة دوري المرتبط لكرة السلة

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