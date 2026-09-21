السكر بـ25 جنيها والزيت بـ50.. شعبة المواد الغذائية تعلن أسعار السلع بالمنافذ

تتجه الدولة إلى التوسع في إقامة المنافذ والمعارض التي تتيح المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب توفير كميات كافية من السلع لتلبية احتياجات المواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتقليل تكاليف الحصول على احتياجاتهم اليومية.

شعبة المواد الغذائية تكشف حقيقة مخزون السلع

أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الدعم الغذائي آمن ومستقر بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن وجود مخزون كافٍ من السلع يمثل دليلًا على توافر الاحتياجات الأساسية لتلبية متطلبات الشعب وضيوف مصر.

وأوضح هشام الدجوي، خلال مداخلة هاتفية ، أن هناك عددًا من المبادرات التي تستهدف توفير سلع غذائية محددة بأسعار مخفضة في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

284 منفذًا لبيع السلع المخفضة

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة إلى أنه تم فتح 284 منفذًا لبيع السلع بأسعار مخفضة في مختلف المناطق، بهدف إتاحة المنتجات أمام المواطنين بالقرب من أماكن وجودهم.

وأوضح أن إقامة المعارض والمنافذ في أماكن قريبة من المواطنين بالمحافظات تساعد في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، فضلًا عن تقليل تكاليف الانتقال من وإلى الأسواق للحصول على السلع والاحتياجات الأساسية.

أسعار السكر والأرز والزيت في المنافذ

وكشف هشام الدجوي عن أسعار عدد من السلع الغذائية المطروحة داخل المنافذ المخفضة، موضحًا أن سعر كيلو السكر يبلغ 25 جنيهًا، بينما يصل سعر الأرز إلى 25 جنيهًا.

وأضاف أن سعر الصلصة يبلغ 14 جنيهًا، في حين يبلغ سعر الزيت 50 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه المنافذ تستهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

معارض «أهلاً بالمدارس» و«رمضان»

ولفت رئيس شعبة المواد الغذائية إلى وجود معارض مخصصة لمبادرات «أهلاً بالمدارس» و«رمضان»، ضمن الجهود الرامية إلى توفير احتياجات المواطنين في المواسم المختلفة.

وأوضح أن هذه المعارض تأتي أيضًا في إطار الاستعدادات لتحويل 40 ألف منفذ إلى المسمى الجديد «كاري أون»، بما يسهم في توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، مع التوسع في نقاط البيع التي تتيح الحصول على الاحتياجات الأساسية بالقرب من المناطق السكنية.