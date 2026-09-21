مباحث طهطا تضبط متهما في جناية قتــ.ل| تفاصيل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على عاطل متهم في جريمة قتل بدائرة مركز شرطة طهطا، وجرى اقتياده إلى ديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اختبأ بعد جريمة قتل

وردت معلومات إلى وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، تفيد بمكان اختباء المتهم «مرتضى. خ. ا»، 45 عامًا، عاطل، والمقيم بنجوع الصوامعة، والصادر بحقه قرار ضبط وإحضار على ذمة جناية قتل بدائرة المركز.

وتوجه الرائد أحمد البريري، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، والقوة المرافقة له إلى مكان اختباء المتهم، وتمكنوا من ضبطه واقتياده إلى ديوان مركز الشرطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات المقررة قانونًا.