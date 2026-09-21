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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سلاح و10 طلقات.. كواليس سقوط عاطل في قبضة مباحث مركز طهطا

الرائد أحمد البريري رئيس مباحث مركز شرطة طهطا
الرائد أحمد البريري رئيس مباحث مركز شرطة طهطا
محمد شراط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري و10 طلقات بدائرة مركز شرطة طهطا، وجرى اقتياده إلى ديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

كواليس ضبط المتهم 

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات إلى وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، تفيد بحيازة المتهم «ماهر. ع. ع»، 40 سنة، عاطل، ومقيم بعرب بخواج، سلاحا ناريا وذخيرة دون ترخيص، وعلى الفور تم التأكد من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه.

حملة أمنية بقيادة البريري

وعقب تقنين الإجراءات، قاد الرائد أحمد البريري، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، مأمورية بمشاركة الرائد أحمد ممدوح، والنقيب مصطفى وائل، معاوني مباحث المركز، وتمكنت القوة من ضبط المتهم، وبحوزته سلاح ناري و10 طلقات.

اعتراف المتهم 

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات، جرى التحفظ عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات المقررة قانونا.

طهطا مباحث مركز طهطا سلاح وطلقات نارية الأجهزة الأمنية بسوهاج ضبط المتهم بحيازة أسلحة

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