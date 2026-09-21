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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء: الصدق من أخلاق الأنبياء .. والأسرة أساس قوة المجتمع

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أكدت دار الإفتاء المصرية أهمية التحلي بالصدق، موضحة أنه من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام، ومن صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما شددت على مكانة الأسرة ودورها الأساسي في بناء المجتمع وترسيخ قوته وتماسكه، وذلك في منشورين لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الصدق من أخلاق الأنبياء

وأوضحت دار الإفتاء أن الصِّدق هو مطابقة القول للواقع، وهو ضد الكذب، مشيرة إلى أن الصِّدِّيق هو الرجل الكثير الصدق، وأن الصدق من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا﴾ [سورة مريم: 41]، كما بيّنت أن الله تعالى أمر عباده بالصدق، فقال سبحانه: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].

الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع

وفي منشور آخر، أكدت دار الإفتاء أن للأسرة في الإسلام شأنًا عظيمًا، باعتبارها الخلية الأساسية في المجتمع، مستشهدة بقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

وأوضحت دار الإفتاء أن قوة المجتمع وتماسكه يرتبطان بمدى رسوخ البناء الأسري ومتانته، مؤكدة أن بقدر ما يكون هذا البناء راسخًا متينًا، يكون صرح المجتمع وبناؤه شامخًا منيعًا.

دار الإفتاء الصدق أخلاق الأنبياء الأسرة بناء المجتمع القيم الإسلامية الصدق والكذب

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