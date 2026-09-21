عبدالناصر زيدان يكشف خطة الأهلي لإعادة هيكلة المحترفين

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان، أن النادي الأهلي يخطط لإجراء تغييرات على خريطة اللاعبين المحترفين الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ضمن خطة لإعادة هيكلة قائمة الفريق.

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "الأهلي يعيد هيكلة المحترفين الأجانب في صفوفه قبل حلول الميركاتو الشتوي".

وأضاف: "هناك اتفاق في الأهلي على بيع رضا سليم في يناير 2027، بينما أشرف داري لا يزال تحت التقييم".

وتابع: "الأهلي حدد 500 ألف دولار لبيع رضا سليم، وينتظر وصول عروض بشأن أشرف داري".

وكشف عبدالناصر زيدان: "الأهلي يبدأ المفاوضات خلال أيام مع التونسي محمد كريستو لفسخ العقد بالتراضي".

وأوضح: "الأهلي يرفض فسخ عقد أي محترف من طرف واحد، منعًا لتحمل قيمة العقود كاملة".

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تدرس أيضًا تغيير سياستها فيما يتعلق باللاعبين المحترفين المعارين، قائلًا: "الأهلي يتجه لإلغاء تحمل رواتب أي محترف يتم إعارته في المستقبل".

واختتم عبدالناصر زيدان تصريحاته قائلًا: "إدارة الكرة تسعى لضم لاعب محترف على الأقل، والمرشح أن يكون لاعب وسط".