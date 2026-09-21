وداعاً للبحث عن الشاحن.. هاتف أوبو Oppo A7 Pro Max 5G يغزو الأسواق العالمية رسمياً

تُوسّع شركة أوبو نطاق أحد هواتفها المتوسطة المميزة خارج الصين. ظهر هاتف أوبو A7 برو ماكس 5G لأول مرة في الصين في أغسطس 2026، وهو متوفر الآن في النمسا وماليزيا وتايلاند. إذا كنت ممن يكرهون البحث عن الشاحن كل بضع ساعات، فهذا الهاتف يستحق التجربة.

يعد أبرز ما يميز هذا الهاتف هو بطاريته الضخمة بسعة 10000 مللي أمبير.

وتُعد هذه السعة من بين الأكبر في الهواتف الذكية الرائجة حاليًا. كما يدعم الشحن السلكي بقوة 80 واط (أي أن الشحن الكامل يستغرق حوالي 90 دقيقة في الظروف المثالية) والشحن العكسي بقوة 27 واط، مما يتيح لك استخدامه لشحن أجهزة أخرى عند الحاجة.

وتستخدم أوبو تقنية بطاريات السيليكون والكربون التي تتميز بعمر أطول وسعة أكبر بعد دورات شحن متعددة.

باقي مواصفات الهاتف جيدة وتستحق أن تكون ضمن الفئة المتوسطة. فهو مزود بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 2772 × 1272 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1800 شمعة، لذا من المتوقع أن تكون الرؤية في ضوء الشمس جيدة.

ميزات هاتف أوبو A7 برو ماكس 5G

يحتوي الجهاز على معالج سنابدراجون 4 من الجيل الخامس (4 نانومتر) مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X وذاكرة تخزين UFS 3.1. أما الكاميرات فهي متواضعة: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة، وكاميرا ثانوية أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل. يدعم الجهاز تسجيل الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية في كلتا الكاميرتين الأمامية والخلفية.

ورغم أن مواصفات الكاميرا ليست مثيرة للاهتمام تمامًا، إلا أن تصميم الكاميرا المشابه لهاتف Xiaomi Mix Fold 4 وميزة "الضوء المتنفس" متعدد الألوان تجعل مظهر الهاتف مميزًا.

ويتميز هذا الجهاز بمقاومة للماء والغبار بمعيار IP69K، ومستشعر بصمة ضوئي مدمج في الشاشة، وتقنية NFC. ويعمل بتحديث ColorOS 16 المبني على نظام Android 16. وعلى الرغم من بطاريته الضخمة، إلا أنه ليس ضخماً: أبعاده التقريبية 163 × 78 × 8.6 ملم ووزنه حوالي 224 جراماً.

وتختلف الأسعار حسب السوق. في النمسا، يبلغ سعر طراز 6 جيجابايت/256 جيجابايت 599 يورو (حوالي 688 دولارًا أمريكيًا). أما في ماليزيا وتايلاند، فيتوفر طراز 8 جيجابايت/256 جيجابايت بسعر 2299 رينغيت ماليزي (حوالي 563 دولارًا أمريكيًا) و19999 بات تايلاندي (حوالي 600 دولار أمريكي) على التوالي. الألوان المتوفرة هي الأزرق الفاتح والأسود الداكن.