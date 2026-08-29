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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوبو تستعد لإطلاق هاتف بـ 3 كاميرات بدقة 200 ميجابكسل.. هل يكون الأول عالميا؟

Find X10 Pro Max
Find X10 Pro Max
شيماء عبد المنعم

كشف المسرب المعروف Digital Chat Station، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمنظومة التصوير في هاتف أوبو Find X10 Pro Max المرتقب، مشيرا إلى أن الهاتف قد يصبح أول هاتف ذكي في العالم يضم ثلاث كاميرات بدقة 200 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية والعدسة فائقة الاتساع والعدسة المقربة.

وتتطابق هذه المعلومات مع تسريبات سابقة تحدثت عن اعتماد الهاتف على نظام تصوير ثلاثي بدقة 200 ميجابكسل.

مستشعر جديد من سامسونج
 

بحسب التسريب، ستعتمد الكاميرا الرئيسية على مستشعر ISOCELL HPC الجديد من سامسونج، والذي تصفه الشركة بأنه أول مستشعر CMOS للهواتف الذكية يدعم إخراج صور RAW بدقة 16 بت بشكل أصلي.

ويبلغ حجم المستشعر 1/1.3 بوصة، كما يدعم تقنية DeepPix للنطاق الديناميكي الفائق، والتي تهدف إلى توفير نطاق ديناميكي مرتفع مع الحفاظ على الدقة العالية للصور.

Find X10 Pro Max

أوبو وسامسونج تطوران المستشعر معا


من جانبه، شارك Zhuo Shijie، رئيس منتجات سلسلة Find في أوبو، إعلان سامسونج عن مستشعر HPC، موضحا أن بنية البكسلات الجديدة DeepPix تم تطويرها بالتعاون مع فريق التصوير في أوبو.

وتعتمد التقنية على تعديل بنية البكسلات نفسها بدلا من الاعتماد بشكل أساسي على المعالجة البرمجية للتغلب على المفاضلة التقليدية بين الدقة العالية والنطاق الديناميكي.

وتقول أوبو إن هذه التقنية يمكن أن ترفع النطاق الديناميكي للصورة الواحدة إلى 17EV، ما قد يتيح التقاط تفاصيل أفضل في المناطق شديدة الإضاءة والظلال الداكنة في الوقت نفسه.

معالجة صور متطورة وفيديو 4K HDR


ستتم معالجة بيانات HDR الإضافية من خلال نظام التصوير الجديد Pro XDR من أوبو، والذي جرى تطويره للتعامل مع الكميات الكبيرة من بيانات الصور الناتجة عن المستشعرات فائقة الدقة.

كما صمم النظام لتسجيل فيديو 4K HDR بالدقة الكاملة مع استهلاك طاقة أقل، وهو ما قد يمنح الهاتف قدرات متقدمة في تصوير الفيديو مع تحسين كفاءة الطاقة.

تسريبات متتالية حول Find X10


تأتي هذه المعلومات بعد سلسلة من التسريبات التي ظهرت خلال الأشهر الماضية حول هواتف Find X10، وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الإصدار العادي Find X10 Pro سيحصل على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا مقربة ثانية بالدقة نفسها.

ولم تكشف أوبو حتى الآن عن موعد رسمي لإطلاق سلسلة Find X10، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية طرحها في الصين خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر.

وإذا صحت هذه التسريبات، فقد تجعل منظومة الكاميرات الثلاثية بدقة 200 ميجابكسل هاتف Find X10 Pro Max واحدا من أبرز الهواتف المنتظرة لعشاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

Find X10 Pro Max هاتف أوبو كاميرا Find X10 Pro Max هواتف Find X10

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