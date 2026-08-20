«أوبو» تستعد لهاتف بشاشة عريضة .. تسريبات تكشف التفاصيل

تعمل شركة أوبو على تطوير هاتف ذكي بتصميم مختلف يعتمد على شاشة عريضة بدلا من الشكل الطولي التقليدي للهواتف، وسط تسريبات جديدة تكشف بعض المواصفات المحتملة للكاميرات.

وبحسب معلومات نشرها المسرب المعروف Digital Chat Station، قد يأتي الهاتف ضمن الفئة الرائدة، مع منظومة تصوير قوية تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل إلى جانب عدسة مقربة من نوع بيريسكوب للتصوير عن بعد.

وأضاف المسرب في تعليقات لاحقة أن الهاتف قد يكشف عنه بالتزامن مع سلسلة Find X10 المرتقبة، ما يفتح الباب أمام احتمال أن يكون الجهاز هو Oppo Reno X، الذي سبق أن ظهرت تسريبات بشأن تطويره كهاتف ذي شاشة عريضة وطرحه إلى جانب سلسلة Find X10 خلال وقت لاحق من العام.

Oppo Reno

شاشة عريضة وحواف فائقة النحافة



وكانت تسريبات سابقة قد كشفت بعض تفاصيل شاشة الهاتف، التي يتوقع أن يتراوح حجمها بين 6.3 و6.4 بوصة، مع تصميم مسطح وحواف فائقة النحافة ومتساوية من الجوانب الأربعة.

كما يقال إن الشاشة ستستخدم لوحة LTPO بدقة 1.5K، ما قد يوفر تجربة أفضل في عرض المحتوى مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

لكن هناك اختلافا بين التسريبات بشأن الكاميرات، إذ أشارت المعلومات السابقة إلى منظومة ثلاثية العدسات، تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب عدسة بيريسكوب للتقريب.

وقد يعني ذلك أن المعلومات الجديدة تعكس مواصفات معدلة، إلا أن التفاصيل النهائية لا تزال غير واضحة.

تصميم مختلف عن الهواتف التقليدية



ويبدو أن أوبو تستكشف مفهوما أقرب إلى الهواتف ذات الشاشة العريضة، لكن من دون آلية الطي.

ويمكن تصور شكل الجهاز بالاستناد إلى هاتف هواوي Pura X، الذي يأتي بشاشة عريضة قياس 6.3 بوصة ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، مع دقة 2120 × 1320 بكسل عند فتحه.

ويعتمد هذا النوع من التصميم على توفير مساحة عرض أوسع مقارنة بالهواتف ذات الشاشات الطويلة التقليدية، ما قد يكون مفيدا عند مشاهدة الفيديوهات وممارسة الألعاب وتصفح صفحات الإنترنت والصور.

وبحسب الفكرة التي تستكشفها أوبو، قد يقدم الهاتف تجربة الشاشة العريضة نفسها تقريبا، ولكن ضمن جهاز تقليدي غير قابل للطي.

ولا تزال الشركة لم تكشف رسميا عن الهاتف أو موعد إطلاقه، فيما تشير التسريبات الحالية إلى إمكانية ظهوره بالتزامن مع سلسلة Find X10.