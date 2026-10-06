خلفًا لعقيلة صالح.. البرلمان الليبي ينتخب الصالحين العبيدي رئيسًا جديدًا

انتخب مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، النائب عن دائرة طبرق الصالحين عبدالنبي العبيدي رئيسًا جديدًا للمجلس، خلفًا لعقيلة صالح، في خطوة قد تنهي رئاسة صالح للسلطة التشريعية، وسط خلاف قانوني بشأن شرعية الإجراءات المتخذة لتغيير هيئة رئاسة البرلمان.

وجاء انتخاب العبيدي خلال جلسة عقدها مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني مصباح دومة، وبحضور أكثر من 100 نائب.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من تصويت 98 نائبًا على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وتشكيل هيئة رئاسة جديدة، وإنهاء عمل هيئة الرئاسة الحالية برئاسة عقيلة صالح، وذلك خلال جلسة حضرها 102 نائب.

في المقابل، رفض عقيلة صالح مخرجات الجلسة، معتبرًا أنها غير رسمية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، ومؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذها النواب لا تستند إلى القواعد المنظمة لعمل مجلس النواب. كما دعا إلى إلغاء الجلسة التي كان قد دعا إلى عقدها اليوم الثلاثاء وتأجيلها إلى موعد آخر.

ويمثل انتخاب العبيدي أبرز تغيير يطرأ على قيادة السلطة التشريعية في ليبيا منذ تولي عقيلة صالح رئاسة مجلس النواب عام 2014، وقد يفتح الباب أمام إعادة ترتيب موازين القوى داخل المجلس وانعكاس ذلك على المشهد السياسي الليبي.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل تعدد المسارات السياسية الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية، وفي مقدمتها خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، ومسارا «4+4» و«6+6» المعني بالقوانين الانتخابية، وهي ملفات ترتبط بتنفيذها مواقف وقرارات مجلس النواب.