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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التحقيق مع مدرس في نيويورك بسبب إشادته بـ يحيى السنوار

يحيى السنوار
يحيى السنوار
القسم الخارجي

يواجه معلم في مدينة نيويورك تحقيقًا من جانب مسؤولي التعليم، بعد اتهامه بالإشادة بالقيادي الراحل يحيي السنوار رئيس حركة حماس في غزة وذلك في مجموعة للدردشة عبر تطبيق سيجنال.

واتُّهم داميان نيفا، البالغ من العمر 48 عامًا، وهو معلم في مدرسة PS 77 بمنطقة بارك سلوب في بروكلين، بكتابة عبارة تحيي يحيى السنوار، وفقًا لما ورد في دعوى قضائية نقلت تفاصيلها صحيفة نيويورك بوست.

ووصفت الصحيفة نيفا بأنه مصور أزياء سابق، واتهمته بالإشادة بيحيى السنوار، الذي وصفته بأنه أحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر عام 2023، الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف أكثر من 250 آخرين.

وبحسب الدعوى القضائية، أرسل نيفا الرسالة في مجموعة محادثة عبر تطبيق سيجنال تضم أشخاصًا آخرين مناهضين لإسرائيل.

كما وُصف نيفا، وفقًا لما ورد في الدعوى، بأنه قائد لحركة مقاطعة، وقال إن تلك المجموعة لا تملك الأصوات الكافية لعرقلة حملتهم، في إشارة إلى أعضاء يهود وآخرين مؤيدين لإسرائيل.

وترتبط الدعوى القضائية بنزاع يتعلق بتعاونية بارك سلوب الغذائية، وهي متجر بقالة رفعت ضده جماعة يهودية دعوى قضائية بعد أن صوّت مجلس إدارته على حظر بيع المنتجات الإسرائيلية.

منشورات مناهضة لإسرائيل تثير الغضب

نشرت منظمة ستوب أنتي سيميتزم الرسائل المنسوبة إلى نيفا، إلى جانب صورة لعلم إسرائيل وعليه علامة شطب، واتهمت المنظمة المعلم أيضًا بنشر الصورة.

وقالت المنظمة إن نيفا نشر منشورًا يشيد بالسنوار، القائد السابق في حماس وأحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر، كما أشارت إلى أن حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صورة لإسرائيل وعليها علامة X.

مدينة نيويورك حركة حماس غزة سيجنال يحيي السنوار

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