البحرية الأمريكية تكشف هوية جندي مشتبه في إنهاء حياة امرأة باليابان

أكدت قوة مشاة البحرية الأمريكية الثالثة في اليابان أن الجندي ديفين جاكوب بالارد، البالغ من العمر 20 عاما ويحمل رتبة عريف أول، هو العسكري الأمريكي الذي أوقفته السلطات اليابانية، الأحد، للاشتباه في قتل امرأة يابانية بمدينة ناها القريبة من قاعدة أمريكية.

وقال متحدث باسم القوة إن بالارد يتبع قوة مشاة البحرية الثالثة، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية لن تكشف مزيدا من التفاصيل الشخصية أو الإدارية بشأنه "لحماية نزاهة التحقيق الجاري والالتزام بلوائح الخصوصية".

وكانت الشرطة اليابانية قد عثرت، فجر السبت، على جثة المرأة آنا ياجي، البالغة من العمر 39 عاما، في مدينة ناها عاصمة محافظة أوكيناوا، وأعلنت وفاتها في موقع العثور عليها. وألقي القبض على بالارد للاشتباه في ارتكابه جريمتي القتل والسرقة.

وأعرب مسؤولون يابانيون عن احتجاجهم الشديد لدى الجانب الأمريكي على الحادث، فيما قال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي إن وزارته استدعت مسؤولين عسكريين أمريكيين محليين لإبلاغهم "بالقلق البالغ" إزاء واقعة السرقة والقتل.

من جانبه، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي إن وقوع "حادث بالغ الوحشية والخطورة" أمر يثير بالغ الأسف، مؤكدة أن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجا شديدا للجانب الأمريكي.

وأكدت قوة مشاة البحرية الأمريكية الثالثة أنها "تتعاون بشكل نشط مع السلطات اليابانية"، وقدمت تعازيها العميقة إلى أسرة الضحية وأصدقائها.

وتضم اليابان أكثر من 50 ألف جندي وبحار وطيار وعنصر من مشاة البحرية الأمريكية، يتمركز عدد كبير منهم في قواعد بمحافظة أوكيناوا.