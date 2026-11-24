أعلن الدفاع المدني السعودي قبل قليل زوال الخطر عن منطقة نجران، بعد إطلاق إنذار مبكر للتحذير من خطر، وطالبت بالاستمرار في اتباع التعليمات⁩ وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا.

إطلاق الإنذار المبكر في نجران والسليل

كما أعلنت زوال الخطر عن محافظة السليل، وذلك عقب إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقة السليل للتحذير من خطر.



وكانت أطلقت إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقة نجران للتحذير من خطر.

وفي سياق متصل، أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.