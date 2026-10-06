تحذير بريطاني من ضغوط على إمدادات الكهرباء مع تراجع الرياح وارتفاع الطلب

حذرت هيئة تشغيل نظام الطاقة الوطني البريطانية من ضغوط على إمدادات الكهرباء تبدأ اليوم الثلاثاء، مع توقعات بمزيد من التراجع في توليد طاقة الرياح خاصة خلال الليل، في وقت تنخفض فيه درجات الحرارة ويرتفع الطلب على الكهرباء.

وقالت هيئة تشغيل نظام الطاقة الوطني البريطانية بحسب شبكة "بلومبرج" إن هامش العجز المحتمل قد يصل إلى 1.9 جيجاوات خلال الفترة بين الساعة 3 و11 مساءً بتوقيت لندن، وهو مستوى أعلى من العجز المحتمل الذي أشارت إليه في تحذير سابق صدر مساء الاثنين.

وتهدف هذه التحذيرات إلى حث شركات توليد الكهرباء على إتاحة قدرات إنتاج إضافية والمساعدة في تعزيز هامش الأمان لإمدادات الشبكة، فيما تسحب الهيئة عادةً هذه التحذيرات بعد تأمين كميات إضافية من الكهرباء.

وأصبحت طاقة الرياح أكثر أهمية لتحقيق التوازن في شبكة الكهرباء البريطانية مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الطلب، فيما قد تؤدي التقلبات الحادة في توقعات إنتاج الرياح إلى زيادة اعتماد البلاد سريعًا على محطات الكهرباء العاملة بالغاز لتعويض النقص.

وتدهورت توقعات توليد طاقة الرياح خلال الساعات الأخيرة، إذ يتوقع أن يبلغ الإنتاج نحو 2.2 جيجاوات في الساعة 6 مساءً اليوم الثلاثاء، بانخفاض يقارب 40% عن التوقعات الصادرة قبل يوم، ولا يعادل سوى ربع متوسط الإنتاج المسجل هذا العام.