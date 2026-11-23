نجح المركز القومي للبحوث في تجديد شهادة الجودة الدولية «ISO 9001:2015» للعام التاسع على التوالي، عقب اجتياز مراجعة لجنة الاعتماد والجودة لمعامل وقطاعات المركز المختلفة.

وأشادت لجنة المراجعة - خلال جولتها التفقدية - بمستوى الأداء والجاهزية داخل المعامل، ودقة تطبيق معايير الجودة واشتراطات السلامة المهنية، إلى جانب كفاءة المنظومة البحثية والإدارية بمختلف إدارات المركز.

ومن جانبه، هنأ الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، الباحثين والعاملين بالمركز ولجنة الاعتماد والجودة، مشيدا بجهودهم والعمل الجماعي الذي أسهم في اجتياز المراجعة وتجديد الشهادة الدولية للمرة التاسعة، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الجودة المؤسسية.