وزير داخلية إيران: أمير قطر طرح آراء ومقترحات وسأنقلها إلى الرئيس بزشكيان

قال وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، اليوم الثلاثاء، إن مباحثاته مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تناولت عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار.

وأوضح مؤمني أن اللقاء مع أمير قطر كان «جيدًا وبناءً»، مشيرًا إلى أنه نقل خلاله رسائل وموضوعات من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لافتًا إلى أنها حظيت باهتمام واستحسان الجانب القطري.

وأضاف وزير الداخلية الإيراني أن أمير قطر طرح بدوره عددًا من الموضوعات والآراء والمقترحات المتعلقة بالتطورات في المنطقة، مؤكدًا أنه سينقلها إلى الرئيس بزشكيان عقب عودته إلى طهران.

وأشار مؤمني إلى أن العلاقات بين إيران وقطر تتسم، بحسب وصفه، بالصداقة والتعاون، مؤكدًا أهمية مواصلة بحث الملفات المشتركة والعمل على إيجاد حلول لها من خلال الحوار والتنسيق بين البلدين.

وتناول اللقاء، وفقًا للديوان الأميري القطري، تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما بحث وزير الداخلية الإيراني خلال زيارته إلى الدوحة عددًا من الملفات الثنائية، من بينها التعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والتنسيق بين خفر السواحل، إلى جانب العلاقات التجارية والاقتصادية وتسهيلات إصدار التأشيرات بين البلدين.

وأعلن مؤمني الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتي الداخلية في إيران وقطر لمتابعة التفاهمات والقرارات التي جرى التوصل إليها خلال الاجتماعات، مع عقد لقاءات على مستوى الخبراء خلال الفترة المقبلة.

وتأتي زيارة المسؤول الإيراني إلى الدوحة في ظل استمرار التحركات الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، بينما تواصل قطر اتصالاتها مع الأطراف المعنية بشأن تطورات المنطقة وسبل دعم الأمن والاستقرار.