عقب انخفاضه.. أسعار الدولار مساء اليوم الثلاثاء

انخفض سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات في جميع البنوك العاملة في مصر، ورغم هذا التراجع، ظل سعر الدولار فوق مستوى الـ 52 جنيها.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 6-10-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي 52.40 جنيه للشراء و52.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.