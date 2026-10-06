الجنيه يتعافى.. تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 في ختام تعاملات البنوك العاملة في مصر .
سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار فى البنك المركزي المصري:
- 52.36 جنيه للشراء.
- 52.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك البركة
- 52.33 جنيه للشراء.
- 52.43 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
- 52.35 جنيه للشراء.
- 52.45 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى
- 52.31 جنيه للشراء.
- 52.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
- 52.28 جنيه للشراء.
- 52.38 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول
- 52.33 جنيه للشراء.
- 52.43 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB
- 52.28 جنيه للشراء.
- 52.38 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك المصرف المتحد
- 52.32 جنيه للشراء.
- 52.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
- 52.30 جنيه للشراء.
- 52.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الكويت الوطنى
- 52.34 جنيه للشراء.
- 52.44 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك قناة السويس
- 52.34 جنيه للشراء.
- 52.44 جنيه للبيع.